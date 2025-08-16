Padre Isla y Fray Gerundio resucitan gracias a Vidanes

José Francisco de Isla y Rojo, que ha pasado a la historia como el Padre Isla, volvió a vivir este viernes en su pueblo natal, Vidanes. Se encargaron de ello la asociación cultural que lleva su nombre y los niños del pueblo y los que pasan el verano en Vidanes. Juntos revivieron las hazañas del famoso predicador Fray Gerundio de Campazas, un personaje de ficción que da título a la obra más conocida del Padre Isla.

A las 19.00 horas, en las Escuelas de Vidanes, que la Asociación Cultural Padre Isla de Vidanes, Ascupivid, ha convertido desde hace dos veranos en un centro de cultura, los niños del pueblo hicieron una exposición de la forma de vida, la sociedad, la cultura y la economía en la que vivió el Padre Isla y luego, a coro con los mayores, leyeron parte de la obra del insigne pensador español nacido en León, en el pueblo de Vidanes, en 1703, que murió y está enterrado en Bolonia, Italia, y cuya casa solariega en la que nació se mantiene en pie en Vidanes.

contexto histórico

Ainize, Paula, Álex,María, Elia, Ibanne, Luca y Elien explicaron el contexto de la Historia del famoso predicador fray Gerundio de Campazas, alias Zotes, una obra que se publicó en 1758, que se agotó en tres días y cuyo éxito puso en alerta a la Inquisición, que en menos de un mes tomó medidas y prohibió la obra. El motivo: que el Padre Isla ponía en ridículo a los oradores que utilizaban en el púlpito un lenguaje grandilocuente vacío de propósito. Un argumento muy actual.

hoy charla

Después de la lectura, se proyectó una película sobre Fray Gerundio de Campazas. Fue una de las actividades que desarrolla la asociación cultural de Vidanes en verano, dirigida por cinco personas que han revitalizado esta comunidad cultural, Gonzalo Fernández-Valladares, Emiliano Díez, María Ángeles Reyero, Ana Belén López y María Jesús Sánchez, que han recuperado un filandón popular, divulgado la estructura e importancia de las casas tradicionales, recopilado recetas de la comarca, contribuido a poner en valor el Instituto Bíblico y Oriental que tiene ahora su sede en Cistierna, a hacer patente la herencia que dejaron los vadinienses, una de las tribus rebeldes a Roma, y que aún está presente en los pueblos de León, y que hoy convoca a una charla del profesor Julián Villacorta sobre palabras dd uso común en nuestro idioma que tienen origen bíblico.

Será a las 20.00 horas en las Escuelas de Vidanes. Una manera audaz de pasar el verano y sembrar cultura. A un paso de León. En Vidanes, el pueblo del Padre Isla que ayer lo devolvió a la vida.