La banda emergente Carabela, en directo en Cerezales

El escenario Tropos 2025 vuelve este sábado 16 de agosto de 2025, a las 21.30 horas, para recibir a Carabela, una de las bandas emergentes más singulares de la escena musical gallega. Esta actuación se enmarca dentro del ciclo Tropos 2025, un espacio dedicado a la música y las artes escénicas que se desarrolla cada verano en diálogo con el entorno rural en la Fundación Cerezales Antonino y Cinia.

Carabela está integrada por Ana Moas (voz), Pablo Agra (guitarra eléctrica, voz y programaciones), Alba V. Burke (sintetizadores) y Pablo Pazos (bajo). Su propuesta combina indie pop, electrónica y elementos de la tradición gallega, construyendo un universo sonoro propio que transita entre la delicadeza y la intensidad. El grupo presentará en directo las canciones de sus dos EPs: Nó, su debut, y A noite, su más reciente trabajo, con influencias que van desde Mercedes Peón y Baiuca hasta María Arnal, Slowdive o Radiohead. La entrada será libre.