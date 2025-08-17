Velada literaria con María Rubio Ochoa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Murias de Paredes mantuvo su compromiso de ofrecer espacios de encuentro y cultura con una velada literaria que fue también un acto de unión, fuerza y esperanza en la Casona de Murias de Paredes y enmarcada dentro de las XVI Jornadas Culturales Memoria y Tradición. Un acto entrañable dedicado a la obra de la escritora omañesa, natural de Senra, María Rubio Ochoa.

La delicada y detallada presentación sobre María y su obra corrió a cargo de Margarita Álvarez Rodríguez, permi endo a los allí presentes adentrarse en el universo literario de la autora, en el que poesía y relato se entrelazan para rescatar vivencias, costumbres y recuerdos que forman parte de la identidad de la comarca y arropada por numeroso público.