El español, palabra de Dios en Vidanes

«Se está liando la de Dios», «esto es un infierno». Con el cielo rojo sobre sus cabezas y una inmensa nube sobre Peñacorada provocada por el incendio de las tierra de la Reina y Picos de Europa, que amenazaba con pasar a otra capa de la atmósfera, y por el humo del fuego en los pueblos vecinos de Calaveras de Arriba y de Abajo y Canalejas, a esa hora ya evacuados, los vecinos de Vidanes no podían saber aún que estaban poniendo en práctica la conferencia magistral que el profesor Julián Villacorta iba a darles en pocos minutos sobre el uso en el español del vocabulario de origen bíblico y litúrgico.

El acto, organizado por la Asociación Cultural Padre Isla de Vidanes, Ascupivid, comenzó con un gesto de solidaridad hacia quienes sufren de manera directa los incendios de León y de manera especial a sus vecinos más próximos de Almanza y Picos de Europa.

Después, el investigador popular Julián Villacorta trazó un diccionario, de la A a la Z, con los términos que los hablantes del español todavía utilizan y que proceden de la Biblia o de la liturgia del cristianismo y el catolicismo, palabras de uso común aún que, dijo Villacorta, están en peligro de desaparición porque las nuevas generaciones, los «milenials» y los «zetas», apenas utilizan y las han cambiado por extranjerismos.

La evolución de la sociedad, hacia una manera de vivir más acomodada ha —dijo Villacorta— apartado a las personas de la iglesia y de la religión pero su influencia, la del latín incardinado en el idioma, en el habla habitual, se mantiene aún.

Y así, citó decenas de palabras y expresiones que tienen esa procedencia, como estar limpio como la patena, se armó un lío del copón, hecho un adefesio, ser un santurrón o un mea pilas, tener bula, estar en la gloria, irse el santo al cielo, ser un pendón, como Dios manda, estar en capilla, a la buena de Dios, ser un honoris causa, meter cizaña, estar en el limbo, le inflaron a hostias, hacer un cónclave… Casi una hora y media de conocimiento y sorpresas sobre el idioma que hablamos.

La asociación cultural de Vidanes organiza para el próximo miércoles 20 de agosto una lectura de poemas de José Antonio Llamas, a las 20 horas en las Escuelas de Vidanes dentro de su propuesta para pasar el verano compaginando diversión y cultura.

Ayer, la conferencia del profesor Julián Villacorta sonó divina. Fue casi palabra de Dios.