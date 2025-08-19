Comienza la Música Clásica en Renfe
El Festival de Verano León, Cuna del Parlamentarismo inicia hoysu ciclo centrado en la música clásica. Música Clásica comienza hoy martes 19 de agosto con Harmonie para vientos, a cargo del ensemble Hispania Harmonia Wind Trío, que recogerá la esencia de las formaciones que surgieron en Centroeuropa. A partir de las 20.00 horas, el público podrá disfrutar de piezas de compositores como Mozart, Salieri, Beethoven o C.P.E. Bach, concebidas para tríos, sextetos u octetos de viento. El 21 de agosto será el turno de Un cabaret en París. Dúo Ad Libitum y Cristina Teijeiro.