Comienza la Música Clásica en Renfe

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Festival de Verano León, Cuna del Parlamentarismo inicia hoysu ciclo centrado en la música clásica. Música Clásica comienza hoy martes 19 de agosto con Harmonie para vientos, a cargo del ensemble Hispania Harmonia Wind Trío, que recogerá la esencia de las formaciones que surgieron en Centroeuropa. A partir de las 20.00 horas, el público podrá disfrutar de piezas de compositores como Mozart, Salieri, Beethoven o C.P.E. Bach, concebidas para tríos, sextetos u octetos de viento. El 21 de agosto será el turno de Un cabaret en París. Dúo Ad Libitum y Cristina Teijeiro.