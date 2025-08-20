Dúo Reguera & Piqué, hoy en Renfe

El dúo formado por Reguera y Piqué actúa hoy en la Música Clásica de Renfel. dl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Festival de Verano León, Cuna del Parlamentarismo, impulsado por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, celebra hoy la segunda jornada del ciclo Música Clásica en la Estación de Renfe. A las20.00 horas tendrá lugar el concierto recital de violín y piano del Dúo Reguera Piqué.

Alberto Reguera es leonés y cuenta con una larga experiencia ya actuando en auditorios a lo largo del territorio español así como en Francia, Rusia, Italia, Alemania, Japón, Corea del Sur o Kazajistán, al igual que su compañero Marc Piqué.