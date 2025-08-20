Studio drift y otras grandes historias del musac

Si no fuera porque hay mucho más espejo de la realidad y la sociedad de lo que parece, el Musac sería un escondite perfecto para estos días de incendios. Pero también es cierto que el ser humano necesita de la cultura para entender lo que aparentemente no tener nada que ver con ella. Por eso, gratificante siempre visitar el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, buque insignia de la creación actual para toda la Comunidad bajo el auspicio de la Consejería de Cultura. Seguir la pista a la programación del Musac es seguir el ritmo del arte actual. Y aunque haya momentos especiales, que los hay en forma de cumpleaños; o visitas ilustres, que también las habrá con, por ejemplo, con la exposición de Yoko Ono, la cuestión también es el día a día que como ayer fue visita guiada como lo serán hoy y mañana. Y el 26, 27 y 28 de agosto. Estas visitas se sustentan en tres citas de altura, como son las de Secundino Hernández y Estación total, Studio DRIFT con Amplitud / Pradera, y Luis Moro y El bramido de la Tierra, como sugerente título muy al día con esta relación de suceso que se da como si la Naturaleza se hubiera convertido en enemigo invisible. Sólo se aproxima en el título pero todo sirve para desarrollar sensibilidad ante el arte, la cultura y la creación. Estas visitas guiadas tendrán lugar los días citados a las 12.00 y 19.00 horas, son gratuitas y la inscripción puede realizarse en la web del Musac.

El bramido de la tierra es una exposición de Luis Moro (Segovia, 1969) comisariada por Fernando Castro Flórez. Moro es un artista de gran proyección internacional distinguido en 2022 con el Premio Castilla y León de las Artes. Postexpresionista, Moro es un apasionado del dibujo que plantea una obra en la que, tal y como ha advertido Miguel Cereceda, siempre está presente la preocupación por la relación del hombre con la naturaleza. El bramido de la Tierra es una exposición concebida para el Musac en la que se presentan cuadros de gran formato junto a dibujos y materiales procesuales. Si en algunas de sus acciones el artista ha lanzado literalmente un mensaje de SOS, ahora muestra una impresionante «fauna» que reclama una actitud menos agresiva con el mundo que compartimos. Lo que tendría que ser «salvado» es el alma del mundo, ese animal que Luis Moro vincula con el «ánima». El coraje de su «bramido de la Tierra» trata de descubrir la realidad oculta, nos hacen ver aspectos de la existencia que pueden reanimarnos y ofrecen una «musicalidad» visual para vencer el desaliento.

Studio DRIFT y Amplitud / Pradera también son objeto de estas visitas guiadas de agosto. En 2007 los artistas Lonneke Gordijn y Ralph Nauta fundaron DRIFT, conocido por sus instalaciones, sus esculturas cinéticas y sus performances, que exploran la delicada relación entre la naturaleza, la tecnología y la humanidad. Studio Drift presenta en el Musac dos de sus esculturas cinéticas más conocidas: Meadow y Amplitude. Meadow consiste en un paisaje invertido compuesto por una escultura cinética formada por flores mecánicas que se abren y se cierran en una coreografía poética. La instalación evoca la impermanencia de las estaciones, siempre en constante cambio, y el carácter sensacional de los procesos naturales de crecimiento. Amplitude es una instalación en movimiento que vuelve a conectar al público con la naturaleza, situándolos en la misma frecuencia. Está inspirada en el mundo natural para crear un entorno que conecte a las personas que lo habitan, transformando un espacio en un campo de vida y movimiento. Su obra se ha expuesto, entre otros, en la Bienal de Venecia (2015, 2022), The Shed (2021), Pace Gallery (2021), Stedelijk Museum (2018) y Victoria & Albert Museum (2009, 2015). Esta obra forma parte de las colecciones permanentes del LACMA, Rijksmuseum, SFMoMA, Stedelijk Museum, The Philadelphia Museum of Art y Victoria & Albert Museum.

Estación total de Secundino Hernández es un recorrido por los trabajos monumentales realizados por el pintor Secundino Hernández (Madrid, 1975) en la última década. A partir de la obra de Juan Ramón Jiménez La estación total, se incluyen tipologías de obras que reflejan diversas aproximaciones al fenómeno pictórico, desde sus «sustracciones con proceso mecánico» hasta sus «cosidos». El punto de inicio conceptual es su políptico Four Seasons. Between Summer and Fall (2017), que se muestra por primera vez en España, y a partir del cual se idea este dispositivo. Hernández ahonda en la raíz histórica de la abstracción y su proceso se asemeja al de un arqueólogo, haciendo aflorar estratos mediante procesos físicos.