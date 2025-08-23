Vandalismo contra Aero Rap y la memoria de La Bañeza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Desde la organización del Festival Art Aero Rap denuncian públicamente «el hecho absolutamente inaceptable de que la obra realizada por los artistas Chompa, Sezo & Bizarre en la reciente edición del festival ha sido destrozada deliberadamente. Nos encontramos ante una acción intolerable que, además de dañar una creación artística de gran valor, demuestra una alarmante falta de respeto hacia el patrimonio cultural y artístico de nuestra ciudad", señalan.

También añaden que «lamentablemente, no es la primera vez que sucede algo así en La Bañeza. Nos duele reconocer que se está perdiendo el respeto por el arte urbano que con tanto esfuerzo se ha conseguido consolidar en nuestro municipio. Ejemplos tenemos demasiados: el Wyoming de 2024, el pasadizo de NSN en 2022, las obras pisadas y dañadas por la instalación y marcaje de las parcelas para la feria, o la obra de «Mi pensión» de Soen Bravo en 2018. En todos esos casos, y a pesar de conocer a los responsables en la mayoría de ocasiones, optamos por no emprender acciones legales para no generar más conflictos».

En este sentido, la denuncia es más dolorosa porque, según explican los responsables, «esta vez la situación supera cualquier límite. Lo que más nos indigna es que el ataque se ha dirigido contra una obra muy especial, dedicada a Jaime y Abel, los dos voluntarios que fallecieron luchando contra el fuego. Esta pieza tenía un valor simbólico y emocional incalculable, pues fue realizada por artistas que, además de su talento, demostraron un compromiso ejemplar; en medio del caos vivido esos días en La Bañeza y los pueblos del entorno, dejaron a un lado su trabajo artístico para unirse como voluntarios en el polideportivo y ayudar a los vecinos desalojados. Ver destrozado este homenaje es un acto de desprecio hacia la memoria de quienes dieron su vida por los demás. Queremos dejar claro que la situación ya está en manos de la Policía», indican.