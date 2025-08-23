Patios con arte en Santa Colomba

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza y Turismo Maragatería vuelven a reunir en torno a sus afamados patios maragatos a más de sesenta expositores que mostrarán buena parte de la tradición artesana que aún se conserva en la zona y otras regiones del país.

A partir de las cinco de la tarde del viernes día 29 y hasta el domingo día 31 de agosto a las 19:00h se podrá visitar en la localidad de Santa Colomba de Somoza la feria de artesanía y los patios maragatos tradicionales que alojan las diferentes artes y oficios.

A las cinco de la tarde del viernes 29 de agosto tendrá lugar la inauguración oficial de la Feria en la plaza frente al ayuntamiento.

Además el trovador juglaresco Crispín d´Olot recorrerá los patios durante la tarde del viernes amenizando con su música y sus versos en esta feria artesanal que supone una oportunidad para descubrir la belleza de los patios maragatos, que únicamente abren sus puertas al público una vez al año durante la realización de la misma, admirar la arquitectura tradicional de la comarca y disfrutar de la belleza del entorno.