Caitano Bardón sí que tiene quien le escriba

Con el objetivo de continuar fomentando el cultivo literario de la lengua leonesa, de prestigiar su uso a varios niveles y de luchar contra su desaparición, el ILC de la Diputación Provincial acaba de convocar la tercera edición de su Premio de Literatura en Leonés Caitano Álvarez Bardón, creado en el año 2021. Un galardón bienal, abierto a la participación de toda persona que emplee cualquiera de las variantes del leonés existentes en nuestro territorio y que, como en ocasiones anteriores, está dotado con 3.000 euros y la publicación de la obra premiada, así como de los textos de los finalistas o accésits que el jurado considere oportuno.

La convocatoria coincide con la publicación de la obra ganadora de la segunda edición del premio, la novela «Réquiem babianu», de Francisco González-Banfi (Palacios del Sil, 1964), que autor presentó en el Palacio de los Quiñones de Riolago (Casa del Parque de Babia y Luna) junto al diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez Morán, y la profesora y escritora en leonés Beatriz Blanco Fontao, autora del poemario Branu, que fue publicado como accésit en la segunda edición del galardón. A partir de entonces, «Réquiem babianu» se pondrá a la venta tanto en la sede del Instituto Leonés de Cultura como en librerías, al precio de siete euros.

Las bases de la nueva edición del certamen plantean que podrán concurrir a él todos aquellos autores que presenten sus textos, de tema libre, escritos en cualquiera de las variedades regionales leonesas de esta lengua, pudiendo pertenecer a distintos géneros literarios: narrativo (conjunto de relatos, novela, novela corta), lírico, ensayístico o teatral, siempre que cumplan los requisitos de extensión establecidos. Deberán ser originales e inéditos, no haber sido publicados ni total ni parcialmente ni haber sido premiados en ningún otro concurso.

El plazo de presentación de obras finalizará a los tres meses de la publicación de la convocatoria y la documentación se entregará exclusivamente en el Registro del Edificio Fierro, sede del Instituto Leonés de Cultura (calle Puerta de la Reina, 1, León), bien directamente, bien por correo postal o mensajería, dentro del plazo señalado en la convocatoria. En cuanto a Réquiem babianu, su propio autor ha escrito que la novela «ía una historia de vida ya vibración. Contién muita música, ruxerrux de regueiros, música clásica ya aires de la montaña.

Cono protagonista, "Orestes, sentiremos el l.latíu pastoral ya apacible de Riul.láu de Babia, pero tamién el ambiente urbanu ya musical de Madrí, Colonia (Alemania) ya Verona (Italia). L.lugares onde»l protagonista arrastra la sua mancadura orixinal. Un tormentu que namás no sou requeixu íntimu, no L.lau de Riul.láu, ía quien a sosegare».

Además, desde el Instituto Leonés de Cultura se ha trabajado junto a la asociación Amigos de Sierra Pambley, de Villablino/Vil.lablinu, en el lanzamiento de un nuevo premio para textos escritos en esta lengua romance pero dirigido a los más jóvenes, y que llevará el nombre de Eva González en honor a la prolífica escritora de Palacios del Sil y quien fuera la gran matriarca de las letras en asturleonés.