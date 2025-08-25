El museo de los horrores

Publicado por Redacción Roma Creado: Actualizado:

Un bote de lavaplatos Mistol vendido en los años 70 del siglo pasado en España apareció el invierno pasado en una playa de Calabria, la región ubicada en la punta de la 'bota' que forma la península italiana. También provenía de nuestro país un envase de gel Sanex de la segunda mitad de los años 80, encontrado en la costa occidental de la isla de Cerdeña. Son solo dos ejemplos de la colección de Archeoplastica, el proyecto impulsado por el conservacionista italiano Enzo Suma, que ha creado un museo en internet en el que pueden verse más de 500 objetos de plástico recuperados de las playas italianas. Se documenta su historia, año de fabricación y lugar donde fue hallado. Incluso puede contemplarse en detalle gracias a un visor en 3D.

La iniciativa, con la que colaboran voluntarios por todo el país, organiza exposiciones temporales con las que trata de aumentar la conciencia social acerca de la contaminación de los mares y la prolongada supervivencia de los plásticos. «La idea nació a finales de 2018 cuando paseando por la playa encontré un bote de gel para ponerte moreno cuyo precio estaba en liras. Hice un poco de búsqueda y descubrí que estuvo a la venta entre finales de los años 60 y principios de los 70", cuenta Suma, que trabaja como guía medioambiental y dedica a este proyecto su tiempo libre. «Yo soy de la zona adriática de la región de Apulia, en el sur de Italia, y aquí en invierno y en el inicio de la primavera llega muchísima basura a la playa debido a las corrientes. Cuando empecé a colgar en las redes sociales las fotos de los objetos curiosos y antiguos que encontraba y vi los comentarios que suscitaban, me di cuenta de la oportunidad que había para reflexionar sobre la contaminación del mar con los plásticos. Tenían mucho potencial».

De aquella intuición nació el museo virtual (www.archeoplastica.it) y las más de diez exposiciones temporales organizadas en los últimos años por distintas localidades italianas. «Me encantaría ahora poder llevar la muestra a España", afirma Suma, a cuya colección incluso ha llegado algún envase recogido por italianos de vacaciones en nuestro país, como un bote de kétchup Ybarra con caducidad en octubre de 1983 encontrado en las Islas Baleares en 2022. Cada año se producen en el mundo más de 400 millones de toneladas de nuevos plásticos, una cantidad que podría aumentar un 70% dentro de 15 años.