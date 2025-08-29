Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El histórico Claustro del Museo de San Isidoro volverá a convertirse en escenario de excepción para el encuentro entre historia y divulgación con motivo del II Cinefórum Reino de León, organizado por La 8 León (CyLTV) y el propio museo y que tiene lugar hoy. Esta segunda edición del cinefórum se celebrará el viernes 29 de agosto, a las 21.00 horas (apertura de puertas a las 20.30 horas), con entrada libre hasta completar aforo y acceso para todos los públicos. El ingreso se efectuará por la Plaza de Santo Martino. Los asistentes podrán disfrutar del cuarto capítulo de la miniserie documental Reino, la historia de León, titulado Potestas Dominarum, una pieza audiovisual centrada en un periodo clave de los siglos X y XI del Reino de León: la regencia femenina durante la minoría de edad de Ramiro III, la complejidad del poder nobiliario, la irrupción de figuras históricas femeninas determinantes como las infantas Elvira Ramírez y Teresa Ansúrez, las devastadoras campañas de Almanzor, o la promulgación del Fuero de León por Alfonso V, considerado el germen del parlamentarismo europeo.

Tras la proyección, tendrá lugar un coloquio abierto con la participación de destacadas voces del mundo académico y cultural: la historiadora Margarita Torres, el periodista y divulgador José Javier Esparza, y la directora del Museo de San Isidoro, Raquel Jaén.

El Cinefórum nació el pasado año como una iniciativa conjunta entre ambas instituciones con un objetivo claro: acercar la historia del Reino de León al gran público con un enfoque divulgativo y educativo, pero siempre respetuoso con el rigor historiográfico.

Una experiencia que combina imagen, relato y reflexión. Además, como parte del programa, el público podrá disfrutar en primicia de un adelanto del capítulo V de la serie Reino, titulado Sea tu voluntad, centrado en los reinados de Fernando I y Sancha I, y en sus hijos: Sancho II de Castilla, Alfonso VI de León, García de Galicia, así como las infantes Urraca de Zamora y Elvira de Toro. Un episodio que culminará con la unión dinástica entre la reina Urraca I y Alfonso I el Batallador. La jornada se completará con una cita literaria previa, a las 18.30 horas en la Sala del Pendón de Baeza del Museo, donde José Javier Esparza presentará su última novela El Jinete de Luz y comentará también su recién publicada novela gráfica La gran aventura del Reino de Asturias.

El evento será presentado por la periodista y directora de la serie, Emma Rosa Posada.