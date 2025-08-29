Visto bueno a la intervención en la planta noble de Botines

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Comisión Territorial de Patrimonio, presidida ayer por el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha autorizado el proyecto de intervención en la planta noble y primera del Edificio Casa Botines. También se aprobó la ejecución de las obras de demolición de una edificación situada en la calle Las Cercas, colindante con la muralla de León. Además, también se han autorizado el tratamiento de los enlucidos originales de la ante cerca medieval en el marco del proyecto de conservación y la restauración del tramo situado en la calle Prado de los Judíos.

Por otra parte, la Comisión dio paso a la intervención arqueológica en relación con la ejecución del proyecto de reforma con ampliación del supermercado existente en la localidad de Astorga.

También dio luz verde a las obras de restauración de dos hórreos en dos municipios, uno en la Avenida de Asturias en la localidad de Villablino y otro en la calle Lera de la localidad de Caldevilla de Valdeón, término municipal de Posada de Valdeón.

iglesia de lois

Más temas abordados fueron el dar paso a las obras de rehabilitación de cubiertas en las torres de la iglesia parroquial de la localidad de Lois.

La Comisión ha recibido de conformidad el informe preliminar de los trabajos de excavación arqueológica realizados en la zona de implantación de un Centro Arqueológico en la Antigua Ciudad de Lancia en Villasabariego.

En la Granja de Santullano, en San Esteban de Valdueza, se ha autorizado el proyecto básico y de ejecución de restauración, puesta en uso de bodega histórica y construcción de estancias complementarias. Se ha dado luz verde a la modificación del proyecto básico y de ejecución de rehabilitación del edificio para Casa Museo Rural (1ª fase), en la calle Pico del Lugar en Villar de los Barrios.

También, la reunión presidida por Eduardo Diego sirvió para la autorización de las obras de demolición de cuatro cobertizos auxiliares adosados por el interior a la cerca perimetral situada en calle Constitución, restos del antiguo Monasterio de Santa María, en Otero de las Dueñas.