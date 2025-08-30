Los seres mitológicos leoneses invaden La Casona

Hoy, la Casona de San Feliz de Torío recibe a Toño Benavides (el acto tendrá lugar a las 19.30 horas) y junto a él la especial visita de toda una colección de personajes mitológicos y legendarios en clave leonesa que rondaran este singular espacio que junto a Factor Espacio San Feliz impulsa y promueve el editor, músico, librero, y más, Héctor Escobar. Benavides ofrecerá así, en diálogo con el propio Escobar, la presentación del su libro Mitología leonesa, una publicación ya obra maestra de la ilsutración y las publicaciones de León y más allá de sus fronteras.

Explica el propio Toño Benavides que «es tan rica y variada la tradición oral, la nómina de personajes o el conjunto de emociones que se derivan de las historias legendarias propias del territorio leonés, que cualquier acercamiento, ya sea desde el punto de vista etnográfico o como un proyecto artístico-literario, ha de resultar necesariamente parcial. De todos modos, el tema era demasiado sugerente como para resistirse a trabajar sobre él, en este caso mediante el dibujo: una disciplina artística directamente relacionada con la intención de comunicarse por medio de la expresión gráfica; de ahí su carácter esencialmente narrativo-descriptivo, su necesidad de trazar diseños reconocibles para representar objetos de forma eficaz. El dibujo es, ante todo, un arte para contar. Sin embargo, pese a su vocación documental, al igual que todo arte figurativo opera también como intérprete de la realidad».

Más pistas ofrece el creador leonés cuando indica que «no se trata de la tópica versión infantil como ese lugar común que necesariamente nos sitúa en una estética cercana al dibujo animado más o menos japonés, sino de una manera de ver cargada de sorpresa interrogante, asombro, perplejidad, dramatismo, intriga y a veces cierta oscuridad. Tal como perciben los niños todo aquello que desordena la naturaleza y desafía las leyes que nos permiten mantener los pies de la razón en el suelo. Una forma de ver que sólo conservan los que no han perdido la capacidad de admirar y sorprenderse con lo maravilloso», propone Toño Benavides.