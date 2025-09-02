Gordoncillo activa arte y participación

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Gordoncillo ha puesto en marcha el proyecto Tipo(s), una iniciativa de dinamización social, cultural y territorial que apuesta por la mediación artística como motor de transformación en el medio rural.

A través de la creación de un Concejo Vecinal Cultural, cuya primera será el próximo jueves 4 de septiembre, este proyecto plantea nuevas formas de participación ciudadana y gobernanza compartida, fomentando el diálogo entre arte, ciudadanía y sector agroalimentario. Se trata de crear un espacio donde vecinos y vecinas puedan participar, decidir juntos y compartir propuestas.

Tipo(s) se enmarca en la estrategia de desarrollo cultural del Ayuntamiento de Gordoncillo, y está impulsado por el Mihacale en colaboración con asociaciones vecinales, agentes sociales, colectivos locales y un equipo coordinador formado por María Ordás (directora del Mihacale y comisaria del proyecto), Alfredo Escapa (mediador cultural y facilitador del Concejo Vecinal), Eloisa Otero (periodista y responsable del archivo testimonial) y Abel Lobato (técnico municipal de turismo, vecino y coordinador local del proyecto). Cuenta además con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) a través de los Fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Desde su presentación oficial el pasado 27 de junio, ya se han llevado a cabo varias actividades culturales de sensibilización y participación: una sesión de poesía colaborativa con el artista Andrelo (@pipasdecoco), un taller de teatro de objetos en miniatura, Lambe-Lambe, dirigido por Morsa Producciones, y un encuentro con Manolo Ferrero y Pablo Parra para recordar la historia de los Concejos Abiertos Leoneses como modelo de democracia directa.

El próximo 4 de septiembre se celebrará el Primer Concejo Vecinal Cultural, en el que se abrirán los buzones de participación instalados en el pueblo para recoger y debatir propuestas vecinales. Este será el punto de partida para establecer una metodología de trabajo colectivo y comenzar a definir las líneas de acción y creación de este proyecto que se extenderá durante 2026. Además, durante todo el mes de septiembre se celebrarán en el Mihacale los Encuentros Dialogados, tres sesiones abiertas al público para reflexionar en común sobre los desafíos y oportunidades del mundo rural hoy.