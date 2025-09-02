Deshonra y Quercus, en León Street Music

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León Street Music baja el telón mañana miércoles 3 de septiembre con la actuación de los grupos Deshonra y Quercus, que acercarán al público una mezcla de rock, punk y metal. Tendrá lugar a partir de las 21.00 horas en la plaza de Santo Martino. Este ciclo, enmarcado en el Festival de Verano León, Cuna del Parlamentarismo, impulsado por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León y la Asociación Cultural El Gallo de León, ha llenado de música local las calles de la capital leonesa durante este periodo estival.

En el caso de Deshonra, su música despliega una mezcla de estilos de rock bastardo, punk, rock y metal con temas como Tu interior, Sólo queda el sitio, Oscura libertad o Pero a tu lado. El grupo está compuesto por Peel (voz), Javi y Vity (guitarras), Juankar (bajo) y Toro (batería).

Por su parte, Quercus es una banda local que apuesta por el post metal fundada en el año 2011 por Ivo, actual vocalista. Después de varios conciertos, el proyecto queda en letargo hasta el verano de 2023, cuando se decide resucitarlo con una nueva formación. Además del vocalista, el grupo está formado por Jonás, Iván, Pérez y Álex, provenientes de bandas como Dapper Dan, Katarsis y Montañeros de Kentucky.

Este doble concierto, programado inicialmente para el pasado 13 de agosto, tuvo que suspenderse debido a las adversidades climatológicas de ese momento, por lo que se ha optado por recuperar la actuación para este miércoles, lo que supondrá poner el broche final a León Street Music.