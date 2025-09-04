Chico Eléctrico y Javier Sun, en Club 45

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este próximo fin de semana la Fundación Club 45 inicia nuestra programación de septiembre retomando el ciclo Selector de Frecuencias de la mano de Chico Eléctrico. Bajo este seudónimo se camufla el escritor leonés Julio César Álvarez, autor de libros como Madrugada, «Nueva Selva, Diario de un escritor cobarde o el volumen dedicado a la banda británica The Smiths que responde al título de Pálidos y débiles. Julio, gran amante de la música pop y buen conocedor de nuestro espacio cultural, llega a Santa Colomba para proponer una sesión vermú refrescante, mezclando con sabiduría ritmos latinos, bossa nova y unas gotas del jazz más bailable en un cóctel que seguro que alegrará los paladares del público que asista a su audición el sábado por la mañana.

Y ya, por la tarde, Club 45 recibe a Javier Sun, cantautor donostiarra de larga trayectoria, habitual visitante de la provincia de León, especialmente querido por la parroquia mod de la capital. «En los años ochenta, Javier lideró la banda Los Scooters, un grupo fundamental si de lo que hablamos es del resurgir mod que tuvo lugar en aquellos tiempos en todo el país. Junto a Brighton 64 o Los Flechazos, Los Scooters protagonizaron dicha regeneración, aportando canciones que todavía hoy en día son himnos para los nostálgicos de la Era Pop. Cerrado ese capítulo de su carrera, Javier adopta el apellido «Sun» para volver a brillar como compositor e intérprete genuino y sincero, guitarra y armónica en mano, con voz propia pero sin olvidar el influjo de sus ídolos. En especial, de Bob Dylan. En todos estos años, también ha habido paréntesis en su solitario caminar. Como la etapa en la que formó «Mod Time», un explosivo trío instrumental con el que descargaba electrizantes piezas de powerpop y revival mod. Tras un periodo de reflexión, Sun ha abandonado la introspección para volver a colgarse la guitarra por sorpresa y lleva unos meses de actividad frenética, actuando en solitario por todo el Norte con gran respuesta por parte de un público fiel que sabe que cada actuación de Javier Sun es única e irrepetible», recuerdan desde la organización de la fundación.

La presencia de Javier Sun a la Fundación ofrecerá la oportunidad de poder disfrutar de dos pases distintos, además de una charla del protagonista.