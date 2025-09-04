‘Territorios de leyenda’ en la ULE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León da comienzo al nuevo curso académico con una invitación a sumergirse en la riqueza del patrimonio legendario de la tradición oral leonesa a través de la exposición Territorios de leyenda.

Compuesta por diez expositores de gran formato en lona fundida, la muestra recoge los temas, personajes y mecanismos narrativos de las leyendas leonesas, combinando la investigación rigurosa con la fuerza visual de las ilustraciones de Toño Benavides, recogidas en su obra Mitología leonesa (Eolas Ediciones). Su estilo expresionista y cubista, con predominio del blanco y negro y notas de color, dota a la exposición de atractivo estético.