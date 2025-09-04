Artigue lleva a Espacio Factor de San Feliz su 'Trumpsilvania'

¿Terror político? ¿O un sangriento guion de serie B donde los protagonistas no son los vampiros sino sus víctimas femeninas? ¿O una revisión feminista e indie de Drácula? ¿O una crónica vampírica del capitalismo? ¿O una locura? ¿O la cruda realidad?

Puede que las respuestas estén hoy a las 19.30 horas, en Factor Espacio San Feliz, cuando Luis Artigue, en conversación con Gonzalo González Laiz, escritor y cinéfilo, decida contarlo todo. O no contarlo porque el secreto está en el libro. Lo que sí está claro es que desveladas o no sólo caben en la cabeza de un escritor como Artigue, autor de libros como Club La Sorbona (2013, Alianza; Premio Miguel Delibes), Donde siempre es medianoche (2018, Pez de Plata; Premio Celsius), Café Jazz el Destripador (2020, Pez de Plata; Premio Lloret Negre a la Mejor Novela en Castellano), Ficción para multitudes (2022, Pez de Plata). De hecho, esas preguntas iniciales las brinda el propio narrador, escritor y poeta leonés. Así que tan fundamental su lectura como acudir hoy a un espacio único como Factor.

La sinopsis prosigue así: Noviembre de 2024. USA. Donald Trump, nuevo Presidente electo, acaba de anunciar la composición de un gobierno paritario con el mismo número de humanos que de vampiros. Mientras, Jonathan Harker, el jefe mafioso de Crapulake City, sufre un accidente de tráfico y queda relegado de por vida a una silla de ruedas. Y su mujer (Mina Harker) y su amante (Lucy Holmwood) se alían empresarialmente entonces, para pasar a dirigir juntas el imperio criminal de la familia Harker con gran eficacia. Pero tal osadía femenina no puede quedar impune, asegura el gánster de la banda rival (el Conde Orlok). Y lo mismo opina Jonathan Harker. Ambos han cometido el error de pensar que esas dos mujeres son la presa, y no el depredador.

Solo una novela como ésta puede ser una película escrita y dirigida a cuatro manos por George A. Romero y Dario Argento, protagonizada por Brad Pitt y Marilyn Monroe y con música compuesta expresamente por Johan Sebastian Bach.