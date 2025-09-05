El Modernismo va a llegar

Desde hoy y hasta el domingo el entorno de Botines es el mejor regreso al pasado y la manera de rescatar otra forma de vivir que para algunos podría ser hasta mejor. Como la máquina del tiempo aún no está terminada habrá que conformarse con pisar el siglo XIX desde el 2025, desde la imaginación y la habilidad para que el atuendo remita a aquellos años y, por tanto, para pasarlo bien con la historia y sus hitos sociales como argumento. En definitiva, dejarse llevar mirando hacia atrás para empaparse del ambiente cultural que proponía el Modernismo.

Cartel de la Feria Modernista en la calle Ancha.Virginia Moran

El Museo Casa Botines Gaudí de León volverá al siglo XIX con la celebración de la cuarta edición de su Feria Modernista que se celebrará entre este viernes y el domingo en los alrededores de la Casa Botines y donde habrá casetas de promoción turística, talleres infantiles y conciertos. La inauguración de la feria tendrá lugar hoy viernes, a las 17.00 horas, en la plaza de San Marcelo, donde el director de cine leonés, Néstor López, será proclamado «laureado del modernismo» y con su discurso dará comienzo la feria con el corte de la cinta inaugural.

Además, todos aquellos que paseen vestidos de modernistas entrarán en un sorteo de varios packs de regalos, visitas y experiencias gastronómicas que se resolverá al cierre de la feria y que para participar tendrán que depositar una papeleta en la caseta de Fundos.

Tras la inauguración de las casetas de la feria a las 17.30 horas, se podrá disfrutar de un matasellos diseñado para la ocasión por Correos y que se podrá adquirir en una caseta en la plaza de San Marcelo el viernes hasta las 19.30 horas, además de que a las 18.30 horas en la misma plaza tendrá lugar el espectáculo infantil Los secretos de Mr.Stromboli y a partir de las 19.00 horas en la zona de artesanía habrá talleres demostrativos de complementos modernistas y de esmalte al fuego. Asimismo, a las 19.15 horas, en el stand de talleres y actividades del Museo Casa Botines Gaudí tendrá lugar el taller infantil Creatividad modernista, mientras que el broche de este primer día llegará a las 20.30 horas con el concierto de Yorukalia Cía De Raíces y Ramas en el exterior de la muralla del parque del Cid.

El sábado 6 de septiembre, a las 11.00 horas, se abrirá la feria y a las 11.00 horas y a las 19.15 horas habrá taller infantil organizado por el Museo Casa Botines Gaudí, para el que es necesaria inscripción previa en la web o en la taquilla del Museo, y a las 11.30 horas se celebrará una marcha por el voto femenino con motivo de la exposición temporal La Conquista del Voto. A las 12.00 horas, la plaza de San Marcelo se llenará de magia con el espectáculo de Gonzalo Granados, Monsieur Le Magicien, y durante la mañana habrá talleres de artesanía en los puestos de artesanos, donde a las 13.00 horas y a las 19.00 horas se celebrará una teatralización titulada Modernismo entre amigas en el stand de la Diputación de Barcelona. Además, un cuentacuentos infantil, una cata de quesos y la actuación de The Ragtime Rougues a las 13.30 horas cerrarán la programación de la mañana del sábado. La jornada de la tarde del sábado comenzará a las 16.30 horas con la abertura de la feria y las demostraciones de artesanía en los diferentes puestos, a las 18.30 horas en el parque del Cid se hará la «tradicional lectura» de poemas a Rubén Darío y a las 20.30 horas en el exterior de la muralla actuará el grupo Valmuz. Para finalizar la jornada del sábado, a las 22.30 horas en el Nuevo Recreo Industrial, se celebrará la cena de gala modernista que contará con acompañamiento musical y cuyas entradas están a la venta en la web del Museo.

El domingo estará repleto de actividades, que comenzarán a las 11.00 horas con los más pequeños que podrán conocer el modernismo con el taller infantil Creatividad Modernista y a las 11.30 horas el público adulto podrá inscribirse a la actividad del taller Crea tu sombrero modernista. A las 12.00 horas, el quinteto ‘Barba Dixie Band’ amenizará las calles con su pasacalles de música de jazz y a las 13.30 horas en la zona de la muralla, la Asociación de Amigos de la Zarzuela presentará El león de Gaudí, un espectáculo creado y compuesto especialmente para la ‘IV Feria Modernista de León’ y cuya actividad es libre y gratuita para la que existe la posibilidad de reservar asiento a través de una inscripción en la web o en taquilla.