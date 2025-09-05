El 'Franco y yo' de Ruiz Mantilla

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Espacio Factor, en San Feliz de Torío, acoge hoy a las 19.30 horas la presentación del último libro de Jesús Ruiz Mantilla titulado Franco y yo, quien conversará en torno al mismo con Héctor Escobar. El libro ha sido publicado por Galaxia Gutenberg.

En esta novela, Jesús Ruiz Mantilla, a través de la figura de Francisco Franco como símbolo del autoritarismo occidental y de su relación de tú a tú con él, realiza un recorrido por lo que fue la vida íntima y pública del dictador, ahonda en los resortes que han marcado y siguen marcando nuestra vida y la del país que gobernó: su infancia con un padre que lo humillaba, su juventud temeraria en el Ejército que lo conformó como hombre capaz de convertirse en un maestro del terror, su ambición desmedida de poder, su capacidad camaleónica para triunfar en política, su hábil uso de los elementos de manipulación pop –del cine a la televisión o las revistas del corazón como ¡Hola!–, su ambigüedad maquiavélica para adaptarse a las circunstancias y sobrevivir a Hitler, a Mussolini o andar al tanto de cómo se las gastaba Stalin, marear a los Borbones y saber negociar con los estadounidenses sin dejar de sacar partido de sus compinches latinoamericanos… Tratado como personaje de ficción, con el rigor histórico de la biografía, el pulso del periodismo y el ensueño surrealista de la novela, Franco aparece en estas páginas junto a documentos inéditos relacionados con todas las facetas de su vida: su economía familiar, su biblioteca personal, las relaciones con la Iglesia, su desprecio a José Antonio Primo de Rivera...

Jesús Ruiz Mantilla (Santander, 1965) es escritor y periodista. Ha ejercido su oficio en el diario El País desde 1992. Allí publica entrevistas, reportajes y columnas desde mediados de los noventa en publicaciones donde escribe asiduamente.

‘los ojos que no ven’

En 1997 apareció su primera novela, Los ojos no ven, una intriga con el mundo de Salvador Dalí de fondo, seguida de Preludio, la historia del pianista León de Vega, obsesionado con la obra de Chopin, publicada de nuevo por Galaxia Gutenberg en 2019. Con Gordo consiguió el premio Sent Sovi, de literatura gastronómica, una novela a la que siguieron Yo, Farinelli, el capón (reeditada por Galaxia Gutenberg en 2017), el ensayo Placer contra placer y la trilogía sobre el siglo XX radicada en Cantabria compuesta por Ahogada en llamas, La cáscara amarga y Hotel Transición.

En 2015, Galaxia Gutenberg publicó Contar la música, libro que recoge su experiencia como cronista musical en El País; en 2018, el diario Al día; en 2020, El encuentro, donde reconstruye una posible conversación entre William Shakespeare y Miguel de Cervantes. En 2021 saca la novela Papel y en 2023 Divos, un repaso al mundo de la ópera en el siglo XXI. Además, como gestor cultural, dirige los festivales Eñe en Madrid y Málaga o Fronteras en Valencia y FILE Murcia.