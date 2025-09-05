Todos los caminos conducen al siglo XIX este fin de semana. Y parece que, tal y como están alineados los astros mundiales que gobiernan, retroceder a entonces será la mejor manera de avanzar. Un coche de época está aparcado delante de la puerta principal del Museo Casa Botines, la del genio Gaudí, gran inspirador de la Feria Modernista que celebra su cuarta edición y que organiza el propio centro museístico con Fundos a la cabeza. De viernes a domingo no hay mejor futuro que volver al pasado. La feria celebra la tercera edición y lo hace en línea ascendente como la propia gestión de Fundos con el edificio representativo del Modernismo en León. Y precisamente son ellos los que predican con el ejemplo, que José María Viejo, Raúl Fernández Sobrino y compañía ya vienen del siglo XIX con atuendos apropiados para la época. Les sienta bien una pasada por la máquina del tiempo. Una recreación que será efímera como todo. Porque ¿hay algo que dure menos que un fin de semana? La feria consiste en encontrarse y rememorar la efervescencia que vivió el mundo en ese periodo. Cultural, académica, hedonista... abrió un tiempo de avance humanista y de progreso y tolerancia en todos los órdenes. Y si alguien va ya de más moderno todavía, la IA despacharía el asunto así: El Modernismo es un movimiento artístico, literario y cultural surgido a finales del siglo XIX y principios del XX, caracterizado por una profunda renovación estética y formal, la búsqueda de la belleza, el cosmopolitismo y la inspiración en la naturaleza. En la literatura, se manifiesta como una reacción contra el academicismo, con un lenguaje rico, musical y lleno de cultismos y simbolismo, siendo Rubén Darío su figura cumbre. En las artes plásticas, especialmente en arquitectura y artes decorativas, se inspiró en la naturaleza, la artesanía y las nuevas técnicas industriales, buscando obras funcionales y bellas, destacando figuras como Gaudí.

Arte y naturaleza, en López

El pregón de la III Feria corrió a cargo del exitoso leonés director de cine Néstor López como Mantenedor y Laureado del Modernismo. Antes, viéndole («Un chaval de 32 años del barrio del Polígono 10», empieza él mismo) hay que sacarle de la modestia y recordar que en 2022 ganó el Goya por Mamá. Y en este 2025 obtuvo el Goya a Mejor Cortometraje Documental por Semillas de Kivu, además de formar parte del equipo de coproducción de La gran obra, Goya a Mejor Cortometraje de Ficción. López destacó el haber sido elegido como laureado y explicó que «ganar reconocimientos importantes sólo tienen sentido si nos lleva a tener un altavoz importante para decir. Y que me lo den en mi tierra hace que me sienta muy afortunado», aseguró. También dijo que «los valores del arte y del Modernismo que defiendo están representados en Casa Botines». «Gaudí dijo que el arte no es otra cosa que la imitación de la naturaleza. Por eso creo que es de recibo, recibir y darle un fuerte aplauso a los bomberos», que habían sido ya anunciados como homenajeados en la feria con la implicación máxima actual de los graves incendios ocurridos en la provincia.

Stands participantes

Poco antes, el director general de Fundos, José María Viejo, dio la bienvenida a los asistentes a la inauguración y dio paso al director del Museo Casa Botines Gaudí, Raúl Fernández Sobrino, que señaló el aumento del número de actividades en esta edición y presentó al Mantenedor y Laureado del Modernismo, el citado director de cine Néstor López. Tras el corte de cinta el público leonés ya pudo acceder a todos los stands de la feria que estarán abiertos el sábado de 11.00 horas a 14.30 horas y de 16.30 horas a 20.30 horas y el domingo la feria abrirá de 11.00 horas a 15.00 horas. Todas las actividades organizadas se pueden consultar en la web del Museo Casa Botines Gaudí. Pero a tiempo real se puede disfrutar de un paseo por la feria y de sus propuestas, centradas en los stands de Brunch Pangea, el stand de Los Héroes enfermeras y bomberos, la Asociación Nacional de Entidades Modernistas, el stand de Fundos y Montecredit, Ayuntamiento de La Bañeza, Turisleón Consorcio Provincial de Turismo de León. Diputación de Barcelona, El Capricho de Gaudí, Casa Botines Store, el puesto del propio Museo Casa Botines Gaudí y dos stands destinados a photocall y los talleres. La música la pondrán hoy sábado Guido Biachini y Valmuz.