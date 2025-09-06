Tributos con velas en la Sala Pendón de Baeza de San Isidoro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Sala del Pendón de Baeza del Museo de San Isidoro será el especial lugar para los conciertos especiales que propone Candlelight. Hoy sábado están previstas dos sesiones. Por un lado, Tributo a Hans Zimmer, en sesiones de 17.00 y 19.00 horas (entradas desde 17 euros), y posteriormente, a las 21.00 horas, Tributo a Coldplay (entradas desde 37,50 euros).

Candlelight suma al disfrute de la música aportar la magia escénica de los lugares en los que se celebra, avalados por su celebración en más de cien ciudades de todo el mundo y tres millones de espectadores. «Candlelight trae la magia de una experiencia musical en vivo a lugares increíbles en León», reza la promoción. Y será con referentes como Hans Zimmer, ganador de dos Oscar, por las bandas sonoras de Dune y El Rey León. Hans Florian Zimmer nació en Fráncfort en 1957. Coldplay, la banda de Chris Martin, es una de los grandes nombres del pop llenaestadios.