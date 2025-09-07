Aslan Ensemble estrena 'El ilusionista atormentado' en Fresno y León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un viaje a través del tiempo, la palabra y el sonido es la propuesta con la que el cuarteto de saxofones y voz Aslan Ensemble inaugura la 38 edición Festival de Música Española de León y el IV Ciclo Compositores leoneses. Bajo el título Ecos del tiempo ofrece un recorrido que enlaza la evocación de la memoria, el folklore, la experimentación sonora y la exploración de la textura instrumental. Esta selección nos invita a escuchar más allá de las notas, en las resonancias, en los ecos de lo ancestral y lo contemporáneo.

Aslan Ensemble actuó ayer el Teatro Villafranquino y hoy llega, a las 20.00 horas, a la Casa de Cultura de Fresno de la Vega. Ambos conciertos están organizados por el Instituto Leonés de Cultura (ILC) junto con el Festival de Música Española. El ensemble inaugura mañana, a las 19.30 horas, en el Auditorio Ángel Barja los conciertos del Festival de Música Española en la capital. Todos los conciertos en la provincia son gratuitos y las entradas para el Auditorio Ángel Barja —a 6 euros— pueden adquirirse una hora antes del concierto en la taquilla.

El cuarteto de saxofones estrenará El ilusionista atormentado, obra encargada por el festival al compositor leonés Julio Aller, que sumerge en una atmósfera de introspección hacia el pasado mediante la combinación de estilos jazzísticos, impresionistas y minimalistas.