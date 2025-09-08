El festival de Astorga cierra una edición histórica

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Festival de Cine de Astorga cerró el sábado por la noche una edición histórica, la 28. Una edición con llenos en el cine Velasco en todas las proyecciones, y con la presencia de la actriz Kira Miró, que emocionó al público cuando recogió el Premio de Honor en el Teatro Gullón. La ceremonia de clausura rindió homenaje al talento emergente y consolidado del cine español a través de la entrega de los prestigiosos galardones.

El palmarés

El Premio Local/Provincial recayó en la cinta 9 mujeres (En el bosque lácteo), de Alfonso Ordóñez. El Premio al Mejor Cortometraje de Castilla y León fue para Yo, mi, me, conmigo, de Alicia Van Assche. El Premio a la Mejor Comedia se lo llevó el corto Te debo una, de Santi Capuz & Diego Jiménez. El Premio a la Mejor Fotografía fue para Alejandro Buera, por Una cabeza en la pared. El Premio al Mejor Documental se lo llevó el filme A tarea, de Alfonso O’Donnell González de Castejón. Con el Premio a la Mejor Banda Sonora se alzó Manu García, por Vinilo. En la categoría de Mejor Animación, el premio fue para El corto de Rubén, de José María Fernández de Vega. Cristian Beteta recibió el Premio al Mejor Guion, por Ángulo muerto. El Premio a la Mejor Interpretación Novel (ex aequo) recayó en Diego García e Iker Ruiz, por Pipiolos.

El Premio al Mejor Actor lo ganó Nacho Sánchez, por Una cabeza en la pared. El Premio a la Mejor Actriz se lo llevó Lola Casamayor, por Un día perfecto. En el apartado de Jóvenes Realizadores (entre 14 y 20 años), los ganadores fueron Clara García y Mariano Reinaldos, por La silla. El Premio Valores Sociales recayó, igualmente, en La silla, de Clara García y Mariano Reinaldos. El Tercer Premio–Especial del Público fue para el cortometraje Sexo a los 70, dirigido por Vanesa Romero y producido por Paloma Tejero Rodríguez, Raúl Ruano Monge y Vanesa Romero. El Segundo Premio del festival recayó en el filme de Ed Antoja Donde se quejan los pinos. El Primer Premio fue para Un día perfecto, de Mariela Artiles Merino.

El momento más especial de la noche llegó con la entrega del Premio de Honor a Kira Miró, quien emocionó al público y llenó de luz con sus palabras una gala que quedará grabada en la memoria colectiva del festival.

La velada culminó con una gran ovación que puso de relieve el orgullo de Astorga por mantener vivo un festival que impulsa la creación audiovisual y fortalece el tejido cultural de la ciudad. El Festival de Cine de Astorga cerró una edición histórica, confirmando su papel como escaparate de nuevas voces y punto de encuentro imprescindible para cineastas, espectadores y amantes del séptimo arte.