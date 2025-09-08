Los Panero reaperecen en el Instituto Cervantes

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Los Panero, la saga maldita por excelencia de la literatura, reaparece esta semana de la mano del Instituto Cervantes, que dedica una retrospectiva en homenaje al director de cine Jaime Chávarri, del 9 al 14 de este mes, de cuya filmografía se proyectará una selección de sus obras más emblemáticas, como El desencanto, un filme que impactó a una generación y en el que los hermanos y escritores Michi, Juan Luis y Leopoldo María Panero, junto a su madre, Felicidad Blanc, ajustan cuentas con el patriarca, el también escritor Lepoldo Panero, fallecido años antes. Chávarri participará en una mesa redonda en la que reflexionará sobre su trayectoria.