El arte urbano vuelve de la mano de León Jam

Publicado por Elena F. Gordón León Creado: Actualizado:

León Jam, iniciativa que nació con el objetivo de fomentar lugares destinados al arte urbano, promocionar a los artistas e impulsar una cultura segura y para toda la familia, estrena ubicación en su segunda edición y se celebra como parte del Festival de Verano Cuna del Parlamentarismo que impulsa el Ayuntamiento. Con el objetivo de transformar la calle en un entorno artístico que aporte identidad y valor cultural al espacio público, la cita, que se celebró por primera vez hace un año en las antiguas instalaciones de Forjados Rubiera, ubicadas en uno de los accesos a León, llega en esta ocasión, los días 18 y 20 de este mes, a un nuevo emplazamiento para latir en el Paso de los Quebrantos. Se trata de un entorno eminentemente ferroviario, junto a la antigua estación de trenes, que conecta el centro con el Barrio de la Sal y una zona rebautizada como el Barrio de los Artistas, porque acoge a un buen número de ellos. La temática de esta segunda edición girará en torno al río Bernesga y a las tradiciones leonesas. Sergio Canga, Raquel Moled y Álvaro Ampudia son los pilares de esta cita artística, cultural y social que definen como «un proyecto muy ambicioso que busca revitalizar muchas partes de León, poco a poco». El León Jam reunirá a cerca de una treintena de artistas plásticos; una quincena de intérpretes musicales, entre DJ, raperos y música electrónica; y doce puestos artesanales.