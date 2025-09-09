Arte para luchar contra la despoblación rural

Publicado por María Martínez Peña León Creado: Actualizado:

En un momento en el que la despoblación rural es un problema que se mantiene en boca de todos y en el que el relevo generacional es cada vez menor, los municipios están sufriendo la pérdida de los habitantes más jóvenes, perdiendo así su esencia y su vida en general. Es el caso de la comarca del Páramo, una región que goza de una riqueza natural innegable, pero que está condenada a convertirse en «invisible».

Por esta razón en el año 2023 nació SUCO, en el municipio leonés de San Pedro Bercianos, un proyecto que surge de la mano de un grupo de jóvenes de la localidad, con el apoyo de instituciones como la junta vecinal del mismo pueblo, el Instituto Leonés de Cultura y otras asociaciones, además de distintos patrocinadores locales. Milimétricamente estudiado, la tercera edición de este festival se celebrará del 12 al 14 de septiembre, coincidiendo con el final del período vacacional y con la intención de extender la estancia del público en el pueblo, aportando económicamente en en el comercio local y reconociendo que San Pedro Bercianos tiene mucho que ofrecer. En ocasiones anteriores, el Festival se había celebrado durante el mes de agosto. La fecha de este año 2025 intenta atraer personas durante el mes de septiembre. «Un fin de semana normal de septiembre, San Pedro Bercianos puede tener entre quince y veinte personas. Si este año viene el mismo público que en las ediciones anteriores, podríamos llegar hasta a las doscientas personas», asegura Juan Luis Alvalde, alcalde del municipio. Con un presupuesto de menos de 9.000 euros —del que el Ayuntamiento aporta casi 6.500—, los organizadores del festival ofrecen un amplio programa de actividades culturales, tales como talleres, muralismo, música, charlas, excursiones guiadas, teatro o danza, entre muchas otras propuestas, vecinos y artistas trabajan mano a mano para devolver al pueblo sus tradiciones complementándolas con técnicas artísticas contemporáneas. Sergio Canga es el responsable de la gestión de la parte de la pintura. A través de una convocatoria que se mueve por las diferentes redes sociales, la edición de este año ha conseguido reunir a más de diez artistas que vienen desde toda España. Cada uno de ellos, pintará durante el fin de semana un pared del pueblo, cedida por los propios vecinos. Este año incluso un artista pintará un tractor. A base de pintura y spray cedidas por la propia organización de SUCO, Canga asegura que «la temática es libre sin entrar en temas políticos o religiosos. Va a estar a la vista de todos». En lo que respecta a la propuesta musical de la tercera edición de SUCO, el festival apuesta por los artistas emergentes, prestando especial atención a lo folclórico, pero sin dejar atrás las nuevas tendencias. En este aspecto, entre los invitados de esta edición se encuentran los artistas de flamenco Marta Delas y Elías Buisson; Pilas Cañas, con su nombre artístico «Niño-Niña», que mezcla su voz mixturizándola con sonidos del floclore tradicional; o Castora Herz, Dj que utiliza objetos tradicionales como botellas de anís, vieiras, palos o cencerros para crear sus melodías. Eva García, es la encargada de gestionar lo referente a la música en el festival. Declara que llevan meses trabajando en ello y buscando «posibilidades musicales que aúnen la tradición y lo moderno». Así, a través de las actuaciones de artistas locales y nacionales, SUCO ofrecerá conciertos que mezclan los elementos folclóricos con un estilo más contemporáneo y experimental. Al final, y según constata Eva, el objetivo es «poner en valor la cultura local dándole una vuelta de tuerca. Volver algo tradicional a algo moderno. Conectar dos eras que son totalmente diferentes», ha explicado. Al final, el festival se bautizó como SUCO porque se trata de una expresión local para referirse a surco. La intención es hacer un llamamiento al mismo sentido de este festival: dejar una marca, una señal en el terreno, una recuerdo artístico que ensalce la cultura tradicional y contemporánea del Páramo. Con la unión de la junta vecinal de San Pedro Bercianos, el Instituto Leonés de Cultura, y las distintas asociaciones esta iniciativa es posible. Como quiso concluir el alcalde de la localidad: «A base de hacer las cosas bien, se consiguen los proyectos». El proyecto ha conseguido despertar la conciencia de los municipios vecinos, que están comenzando a celebrar intervenciones artísticas en busca de revitalizar las localidades.