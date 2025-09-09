Caperucita, Quevedo y algún lobo desfilarán por León

Una Caperucita empoderada y un lobo que no es tan fiero como lo pintan protagonizan la versión del clásico infantil a cargo de Teloncillo, que llegará al Auditorio el 16 de noviembre. Una obra multipremiada —en el Teatro de Almagro, mejor texto teatral Feten a su autor, Claudio Hochman, y espectáculo recomendado por la Red española de teatro y circo— que es uno de los siete espectáculos de la programación de la Red de Teatros de Castilla y León seleccionados para la nueva temporada del Auditorio. El programa lo abre el 2 de noviembre Enric Romaguera con el montaje Nilu. Nilu significa «agua» en el sur de la India, donde no hay agua. Nilu es una propuesta multidisciplinar para público familiar, que combina las artes circenses con la magia, el teatro de objetos y la música en directo. «Un espectáculo que te seca la garganta y te riega el corazón», según explica la compañía Infinit.

En el escueto programa destaca la propuesta de Morfeo Teatro, Polvo serán, más polvo enamorado (11 de diciembre), una comedia burlesca que muestra la obra más carnal, vehemente, funesta y amorosa del repertorio de Quevedo. Una selección de su teatro breve, letrillas, bailes y sonetos, para ofrecer el sentir de su sardónica visión sobre la fragilidad de la vida, y como homenaje a las compañías ambulantes del Siglo de Oro, germen del oficio teatral de nuestros días.

El 30 de noviembre el Auditorio acogerá Farra, ganadora este año del Premio Max al mejor espectáculo musical. Un viaje por el Siglo de Oro entre mojigangas, danzas y regocijos, lucha escénica, música en directo, circo y comedia. Inconstantes Teatro recalará el 3 de diciembre con Manuela, el vuelo infinito, la historia real de Manuela Vos, cuya vida cambió, en 2021, en tres segundos, el tiempo que tardó en despeñarse desde una altura de 30 metros y chocar contra el suelo. Ahora es la primera mujer campeona mundial en paraciclismo. Qelart Internacional pondrá en escena el 9 de noviembre Hansel y Gretel, la batalla final, una nueva aventura que transcurre 20 años después del famoso relato de los Hermanos Grimm.

La compañía Alicia Soto-Hojarasca, un «fijo» en la programación que cofinancia la Junta, llegará a león el 23 de noviembre con Peur de la couleur (miedo al color), un espectáculo de danza y marionetas dirigido al público infantil.

Los seis espectáculos de la Red de Teatros no son los únicos que desfilarán por el Auditorio. El Ballet de Kiev pondrá en escena el 21 de octubre El lago de los cisnes; y un día después, La bella durmiente.

Los conciertos

El Auditorio acogerá este mes, dentro de la programación del Festival de Música Española, tres grandes conciertos a carto de la Orquesta Nacional de España (el viernes), la Orquesta Oviedo Filarmonía (día 18) y la Sinfónica de Castilla y León (día 23). En octubre actuarán Maldita Nerea (día 11), Nuria Fergó (día 11) y la incombustible banda de Los Brincos (día 25).

Catherine Russell, la última reina del jazz, recalará con su gira española en León. La cita es el 7 de noviembre en el Auditorio. El concierto, de 90 minutos de duración, se titula Clásicos del jazz.

Miguel Ríos vuelve a la carretera con su gira El último vals. Emprenderá un emocionante recorrido por los teatros más emblemáticos del país, incluido el Auditorio, donde ofrecerá un concierto con los éxitos de su extensa trayectoria el 14 de febrero. Será la gira con la que el cantante se despida de los escenarios.

En enero llegarán Brothers in Band (día 16) y Symphonic Rhapsody of Queen (día 23).