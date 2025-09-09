Pasen y rían: de Ángel Martín a Isabel Rey

Al público leonés le van los monólogos. El Auditorio tiene programados nueve, protagonizados por algunos de los cómicos más brillantes. El primero en subir al escenario será, el 5 de octubre, Daniel Fez, con La vida regulinchi. El 18 del próximo mes Hovik Keuchkerian, actor, escritor y antiguo boxeador, dará un Grito en León, un espectáculo en el que huye de los personajes y es él mismo: «Me río del absurdo en que se ha convertido el ser humano», declara. Wilbur vuelve a León el 8 de noviembre con el mismo espectáculo del año pasado, un show plagado de acrobacias, humor y mucho riesgo. Pantomima Full, el dúo cómico compuesto por Rober Bodegas y Alberto Casado, presentará el 15 de noviembre Hecho a mano, un show desternillante. El día 22 de ese mes tomará el micrófono Ángel Martín para explicar que Somos monos. Una reflexión sobre cómo la tecnología y la vida moderna nos están haciendo perder facultades mentales, llevando al público a cuestionar si seguimos usando el cerebro al máximo o si hemos vuelto a un estado más primitivo. El 12 de diciembre Agustín Jiménez se preguntará ¿Quién soy yo? El cómico y presentador leonés Dani Martínez hará doblete los días 19 y 20 con Remember. Un viaje desde el año 2050 al presente. El 7 de marzo del próximo año actuará Santi Rodríguez; y el 22 de mayo llegará Isabel Rey, Diva de barrio.