Música para Hitler y ‘La Traviata’ sonarán en León

«Hitler quiere que toques para él». Esta fue la inquietante propuesta de un alto oficial nazi a Pau Casals. El genio catalán se había visto forzado a exiliarse al sur de Francia tras la Guerra Civil y se dedicó a ayudar a miles de compatriotas hacinados en los campos de trabajo cercanos. En 1943 fue invitado a tocar para el Führer. Aceptar significaría traicionar sus principios; negarse podría costarle todo. Entre notas que esconden un dilema moral y un mundo que se desmorona, la música se convierte en el último acto de valentía. Un cuarteto de grandes intérpretes encabezados por Carlos Hipólito encarnan Música para Hitler, que abrirá el 8 y 9 de octubre la temporada teatral en el Auditorio Ciudad de León. El propio Hipólito asume el papel de Pau Casals; Kiti Manver, el de su pareja; Marta Velilla, el de la sobrina del artista; y Cristóbal Suárez, el de un oficial nazi.

La concejala de Cultura, Elena Aguado, presentó ayer la programación de la nueva temporada, que incluirá una veintena de espectáculos. María Galiana, Alicia Armenteros, Nieve de Medina y Ledicia Sola protagonizarán, el 17 y 18 de diciembre, Yo solo quiero irme a Francia. El insólito velatorio que origina la reunión familiar de cuatro mujeres y su descubrimiento de un pasado desconocido pone de relieve cuánto pesan las herencias emocionales que se transmiten entre generaciones. María Adánez y Joaquín Notario son la pareja protagonista de La gramática (23 de octubre), una sátira que rinde homenaje a nuestra relación con la lengua. Adánez interpreta a una mujer que trabaja en el servicio de limpieza de la Real Academia Española, que, debido a un accidente, se convierte en una erudita del castellano.

Petra von Kant, una exitosa diseñadora que acaba de separarse de su segundo marido, vive con su secretaria Marlene, ayudante y casi esclava. Cuando una de sus mejores amigas le presenta a Karin, una joven oportunista de orígenes humildes, Petra se enamora perdidamente de ella y promete convertirla en una modelo internacional. Las dos mujeres comienzan entonces una tórrida y tormentosa relación. Este es el argumento de Las amargas lágrimas de Petra von Kant (26 de noviembre), que protagonizan Ana Torrent, Aura Garrido, Celia Freijeiro, Julia Monje y María Luisa San José.

La compañía Ópera 2001 recalará en el Auditorio con la conocida obra de Verdi La Traviata, basada en la novela de Alejandro Dumas La dama de las camelias.

Iribarne (28 de octubre) es la historia de uno de los políticos más influyentes del franquismo y la transición. Con un elenco conformado por Xurxo Cortázar, Jorge de Arcos, Esther F. Carrodeguas, Mónica García, Anxo Outumuro y Lidia Veiga, la obra, con el respaldo del Centro Dramático Nacional, mezcla datos históricos y momentos de humor irreverente, brindando una reflexión sobre la política y el poder en España. «Toda mi vida he dicho verdades sin condón y pienso morirme sin ponerme uno», dijo Manuel Fraga, cuya alargada sombra tuvo un gran impacto en la historia contemporánea.

Tebanas (30 de octubre) es el sexto espectáculo en el que Álvaro Tato y Yayo Cáceres presentan un viaje al origen puro de la tragedia clásica, en una versión libre de Edipo Rey y Antígona de Sófocles, Siete contra Tebas de Esquilo y Fenicias de Eurípides.

Morfeo Teatro traerá a León Polvo serán, más polvo enamorado (11 de diciembre), una comedia burlesca que muestra la obra más carnal, vehemente, funesta y amorosa del repertorio de Quevedo. Una selección de su teatro breve, letrillas, bailes y sonetos, para ofrecer el sentir de su sardónica visión sobre la fragilidad de la vida, y como homenaje a las compañías ambulantes del Siglo de Oro.

El abono de adultos incluye doce funciones con un precio de 107,10 euros y el abono familiar cuesta 21 euros e incluye cinco funciones.