La Orquesta de Viseu actuará en León

El Auditorio Ciudad de León acogerá el sábado, a las 20.00 horas, el concierto de la Orquestra Juvenil de Viseu (OJV). El acceso será gratuito mediante invitación, que podrá retirarse en la taquilla del Auditorio en horario de 10.00 a 13.00 horas los días 10, 11 y 12 de septiembre y el mismo sábado, desde las 18.00 horas. Este concierto, organizado por el Ayuntamiento de León, es fruto del hermanamiento entre el municipio portugués Viseu y la capital leonesa sellado en abril. La orquesta, dirigida por el maestro Claudio Ferreira, interpretará obras de Verdi, Sibelius, Tchaikovsky y Arturo Márquez.