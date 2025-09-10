Camarote Madrid premia a los artistas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Certamen de Artes Visuales Camarote Madrid ha entregado los premios de su undécima edición. Al acto de entrega asistieron los autores galardonados y los patrocinadores de los diferentes premios. El certamen suma 11.000 euros en premios, repartidos de la siguiente forma: 3.000 euros para el primer premio; y cuatro premios de adquisición de 2.000 euros cada unos, otorgados por Camarote Madrid, Carlos Herrera, Cerlesa, Leo Harlem y Patatas Hijolusa.

Al concurso se presentaron este año 262 obras, entre pintura, acuarela, obra gráfica y fotografía, enviadas desde 36 provincias españolas. Todo un récord. Las obras premiadas han sido elegidas entre 26 finalistas. La gran triunfadora del certamen de esta edición ha sido María Castilla Albisu, de San Sebastián. La artista guipuzcoana se alzó con el Premio Camarote Madrid por la obra El camino amarillo, acrílico sobre lienzo. El premio otorgado por Patatas Hijolusa a un autor leonés fue para Caminando entre la luz y las sombras, acrílico sobre lienzo firmado por Alicia Nistal Murias.

El premio patrocinado por Leo Harlem fue también para la vasca María Castilla Albisu, por su obra Portixol. El galardón que otorga Cerlesa fue para el granadino Berto Martínez Tello, por Picnic, óleo sobre tabla. Finalmente, el Premio adquisición de Carlos Herrera recayó en el almeriense Miguel Cárdenas Jiménez, por Verano.

Al acto de entrega de los premios, celebrado el pasado sábado, acudieron todos los patrocinadores. El certamen, tras once ediciones, es ya un referente en artes visuales.