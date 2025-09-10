Nando Agüeros traerá a León su última gira

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Nando Agüeros incluirá a León en su gira Canciones desnudas. El artista cántabro actuará el 28 de febrero en el Auditorio Ciudad de león. Las entradas salen a la venta este jueves en www.nandoagueros.com. El nuevo tour es su gira ma´s i´ntima, que ya ha recalado enciudades como Pamplona, Ourense, Langreo, Palencia, Burgos, Valladolid o Madrid, con llenos absolutos en varias de ellas.

Nando Agu¨eros con esta gira Canciones desnudas se presentara´ ante el pu´blico dando protagonismo a su voz y a sus mejores canciones de una forma ma´s i´ntima y cercana, teniendo un acercamiento mayor al pu´blico. En el escenario estará acompan~ado por un piano, un acordeo´n y su guitarra.

En el concierto en acústico, Nando Agüeros contará de dónde nacieron esas canciones que le siguen acompañando en sus recitales. Nando Agüeros comenzó a esbozar sus primeras letras con tan solo 15 años. Sus primeras canciones hablaban de su entorno y de su tierra para, más tarde, convertirse en un autor polifacético. El 20 de este mes, el artista cántabro ofrecerá un concierto en Sahechores de Rueda, con entrada gratuita.