Banksy contra la justicia

El mural del artista callejero Banksy que el lunes apareció en una pared del edificio del Tribunal Superior de Londres fue denunciado a las fuerzas del orden como daño criminal. La pintura, que ha sido cubierta con barreras metálicas, representa a un juez sosteniendo un mazo y golpeando a una persona con una pancarta manchada de sangre. El mural, que se hizo viral en redes sociales, apareció en una de las paredes exteriores del edificio Queen's Building, que forma parte del complejo del Tribunal Superior en la capital británica.

"El lunes 8 de septiembre, los agentes recibieron un informe de daños criminales en el lateral del Tribunal Superior de Justicia. Las investigaciones continúan", indicó la Met en un comunicado remitido a Efe.

Fuentes del tribunal indicaron que están legalmente obligados a preservar el carácter del edificio debido a su antigüedad.

Banksy confirmó ser responsable de la obra en una publicación en su cuenta de Instagram, donde muestra el grafiti.

Algunos medios han interpretado la obra como un comentario sobre el arresto de cientos de personas por apoyar al grupo Acción Palestina, proscrito en el Reino Unido, durante las manifestaciones de apoyo a esa organización que han tenido lugar en las últimas semanas en Londres.

El artista, cuya identidad es un misterio, es conocido por reivindicar problemas sociales, políticos y medioambientales a través de su arte callejero en distintos lugares del mundo.