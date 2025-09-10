'Pepe' de día y 'Pepi Levian' por las noches

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

Su nombre es Pepe, aunque en la capital leonesa se le conoce como «Pepi Levian». A sus 66 años, Pepe, natural de León, se ha convertido en la figura del cabaret en la ciudad. El actor, después de un tiempo fuera, volvió a la capital y comenzó en el mundo del espectáculo de la mano de Fernando Bravo como director.

Era la década de los 80. Nacía «Pepi Levian», que conquistaba al público en los escenarios de pubs de la capital como El Gran Café, Discopubs Trance o Music Hall, entre otros. El cabaret es un tipo de espectáculo que combina la música, la danza, el teatro y otros elementos artísticos dentro de un entorno íntimo y sofisticado. Él mismo se considera «pionero» en el mundo del cabaret en León, pues cuando empezó, en la capital «había poca cosa». De hecho, donde más se movían este tipo de espectáculos era en Madrid, Valencia o Barcelona. En León, lo más cercano al cabaret por esa época tenía cabida en algunas «barras americanas o pubs privados, donde no era tan fácil el acceso», comenta Pepe.

Para Pepe, el mundo del cabaret es un «mundo onírico, trifásico». Él también actúa en representaciones de teatro. Con cada actuación, este actor leonés se prepara como para una obra normal, elige los temas e intenta estirar dos o tres números con el mismo traje para ahorrarse el «lío» de cambiarse tantas veces. Se estudia las coreografías, y aunque admite que «ya no baila como bailaba», Pepe sigue disfrutando de pisar el escenario y sorprender a su público.

Como cada artista, Pepe tiene sus propios referentes en el mundo del cabaret. Algunas de las menciones que el actor ha manifestado como pilares fundamentales de su ‘motivación’ son Esperanza Roy, la música de Pawlowski, «por supuesto», o Miguel Dras. También, lugares emblemáticos en el mundo del cabaret nacional, como la ‘Belle Epoque’, en Valencia, y donde él presenció su primer espectáculo de cabaret; o el ‘Molino Rojo’, en la ciudad condal.

Goza de un público que, reconoce el actor, «siempre le ha querido mucho». Según Pepe, no se trata de «una homosexualidad manifiesta, sino de un espectáculo». Y aunque sus inicios fueran hace más de cuarenta años, lamenta que las cosas han cambiado. «Ahora hay que tener mucho cuidado, la gente tiene la piel muy fina y entre la broma y el insulto hay un límite muy estrecho», ha declarado el artista, que reconoce que en varias ocasiones, ha tenido que reformar sus monólogos, sobre todo en los referentes a la homosexualidad o al género femenino, para no crear tensiones.

A día de hoy, «sigue habiendo desinformación», continúa. «La gente se cree que eres así siempre». Sin embargo, Pepe ha contado siempre con el cariño y la cercanía de aquellos que disfrutan de sus números. «Siempre me han tratado bien, incluso en pueblecitos recónditos de la provincia donde he ido a actuar», afirma. Y es que, en un mundo del que todavía se desconoce o no se habla demasiado, el actor ha brindado algunos consejos para quien quiera iniciarse en el cabaret. Ante una posible trifulca, siempre es mejor «esquivarla y no entrar al trapo». Además, recalca que el mundo del cabaret requiere mucho trabajo, y aunque hay quien nace con ese «talento innato», siempre es importante formarse. Por el momento, no piensa dejarlo: «Estoy enfrascado en esto. Yo moriré sobre el escenario».