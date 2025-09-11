El Albéitar proyecta ‘Notas para Pedro Blanco’

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Albéitar estrena, a las 20.00 horas, el documental Notas para Pedro Blanco (León, 1883 — Oporto, 1919). La proyección forma parte de la programación de la 38 edición del Festival de Música Española de León, que se desarrolla hasta el día 29 en la provincia. El audiovisual, de una hora de duración es un tributo, una aportación a la recuperación de la vida y obra del compositor, pianista, profesor y crítico musical leonés, que se mantuvo en un «inexplicable olvido» casi durante un siglo. La proyección contará con la presencia de los autores y de los protagonistas del proyecto. La entrada es gratuita hasta completar el aforo y las invitaciones se pueden retirar desde 15 minutos antes del comienzo. La acción se desarrolla en Madrid, Lisboa, Oporto, Espinho, Vila Nova de Gaia, Astorga y León, ciudades vinculadas a su formación, a su desarrollo afectivo, artístico y profesional, y a través de cinco personas que han perseverado en la recuperación de su obra.