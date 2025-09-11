Diario de León

Estas son las obras que Yoko Ono traerá a León

El Musac inaugurará el 8 de noviembre una gran retrospectiva dedicada a la artista, en el momento más álgido de su carrera

La artista Yoko Ono.

La artista Yoko Ono.Yoko ono

El Musac acogerá la muestra más extensa de Yoko Ono (Tokio, Japón, 1933) en nuestro país en la última década. En 1.700 metros cuadrados, la exposición Yoko Ono. Insound and Instructure celebra la relevancia y trascendencia de la obra de esta artista pionera del arte conceptual y participativo, el cine y la performance, música y activista por la paz mundial.

El título de la muestra tiene su origen en un concierto y exposición de Yoko Ono que tuvo lugar el 20 de julio de 1964, a las 6 de la tarde, en Yamaichi Hall de Kyoto. Ambos términos se refieren a la forma en que Yoko Ono integra sonido e instrucción en su práctica artística. El punto de partida de muchas de las obras de Ono se encuentra en las Instrucciones, obras en formato de texto que invitan al lector a imaginar, experimentar, realizar o completar la pieza. Las ideas, y no los materiales, son el principal componente de la práctica de la artista. La exposición del Musac, que podrá verse del 8 de noviembre al 17 de mayo, incluirá más de 70 piezas que, partiendo de estos conceptos, trazan un recorrido histórico por la trayectoria de Ono desde los años 60 hasta el momento actual. Yoko Ono. Insound and Instructure está comisariada por Jon Hendricks, Connor Monahan y Álvaro Rodríguez Fominaya, director del Musac.

La muestra incluye la amplia variedad de técnicas con las que ha trabajado Yoko Ono, desde la performance, el cine, la música, la instalación, la pintura o la fotografía. Entre la selección de obras realizada están algunos de sus trabajos más reconocidos, entre ellos piezas icónicas de los años 60 como Cut Piece (1964), Voice Piece for Soprano (1961) o Draw Circle Painting (1964), que requiere la participación del público para realizarse. Esta participación de la audiencia supone una de las cuestiones singulares que definen su creación. Entre las obras participativas que se podrán experimentar están A-Maze (1971), un laberinto por el que se puede transitar, o En Trance (1990), una construcción arquitectónica que sirve de preámbulo y entrada a la muestra, y que reúne las nociones de transformación y juego.

La exposición en el Musac no es solamente una ocasión única para tener acceso a las obras históricas de la artista, sino que también recoge algunos de sus proyectos más recientes, como la instalación Doors (2011) o Invisible Flags (2015), que reitera el pacifismo como una de sus preocupaciones vitales.

Películas con John Lennon

En el recorrido hay también una amplia selección de sus películas, realizadas en parte junto a John Lennon, y de las que podremos ver Rape (1968), Fly (1970/1971) o Freedom (1970).

La exposición es especialmente relevante en un momento en el que la obra de Yoko Ono está recibiendo el reconocimiento de los museos a nivel internacional por su relevancia y resonancia en nuestros días, con recientes retrospectivas en Tate Modern (Londres), la Neue Nationalgalerie (Berlín) o el Museum of Contemporay Art (MCA) en Chicago.

Program for Contemporary American Avant-Garde Music Concert: Insound and Instructure, Yamaichi Hall, Kyoto, 1964 Offset on paper 10 x 7 inches (25 x 19 cm) /Programa para el concierto de música de vanguardia americana contemporánea: Insound and Instructure, Yamaichi Hall, Kioto, 1964 Offset sobre papel 10 x 7 pulgadas (25 x 19 cm) 

Program for Contemporary American Avant-Garde Music Concert: Insound and Instructure, Yamaichi Hall, Kyoto, 1964 Offset on paper 10 x 7 inches (25 x 19 cm) /Programa para el concierto de música de vanguardia americana contemporánea: Insound and Instructure, Yamaichi Hall, Kioto, 1964 Offset sobre papel 10 x 7 pulgadas (25 x 19 cm) © Yoko Ono

Insound and Instructure

Yoko Ono Voice Piece for Soprano, 1961, photographed September, 1966. Performed by Yoko Ono in Two Evenings with Yoko Ono, Africa Centre, London, 28–29 September 1966 / Pieza vocal para soprano de Yoko Ono, 1961, fotografiada en septiembre de 1966. Interpretada por Yoko Ono en

Yoko Ono Voice Piece for Soprano, 1961, photographed September, 1966. Performed by Yoko Ono in Two Evenings with Yoko Ono, Africa Centre, London, 28–29 September 1966 / Pieza vocal para soprano de Yoko Ono, 1961, fotografiada en septiembre de 1966. Interpretada por Yoko Ono en "Two Evenings with Yoko Ono", Africa Centre, Londres, 28-29 de septiembre de 1966. 
© Yoko Ono

VOICE PIECE FOR SOPRANO

Installation view of Yoko Ono's A MAZE, 1971, at This is Not Here, Everson Museum of Art, Syracuse, New York, 1971 / Vista de la instalación de A MAZE, 1971, de Yoko Ono, en This is Not Here, Everson Museum of Art, Syracuse, Nueva York, 1971.

Installation view of Yoko Ono's A MAZE, 1971, at This is Not Here, Everson Museum of Art, Syracuse, New York, 1971 / Vista de la instalación de A MAZE, 1971, de Yoko Ono, en This is Not Here, Everson Museum of Art, Syracuse, Nueva York, 1971.Fotografía de Iain Macmillan © Yoko Ono

A MAZE

Installation view of Yoko Ono's Imagine Map Piece, 2003, at WAR IS OVER if you want it, MCA Sydney, Sydney, Australia, 2013. Photograp by Alex Davies © Alex Davies /Vista de la instalación de Imagine Map Piece, 2003, de Yoko Ono, en WAR IS OVER if you want it, MCA Sydney, Sídney, Australia, 2013.

Installation view of Yoko Ono's Imagine Map Piece, 2003, at WAR IS OVER if you want it, MCA Sydney, Sydney, Australia, 2013. Photograp by Alex Davies © Alex Davies /Vista de la instalación de Imagine Map Piece, 2003, de Yoko Ono, en WAR IS OVER if you want it, MCA Sydney, Sídney, Australia, 2013.
Fotografía de Alex Davies © Alex Davies

Imagine Map Piece

Installation view of Yoko Ono's Imagine Map Piece, 2003, at WAR IS OVER if you want it, MCA Sydney, Sydney, Australia, 2013 / Vista de la instalación de Imagine Map Piece, 2003, de Yoko Ono, en WAR IS OVER if you want it, MCA Sydney, Sydney, Australia, 2013

Installation view of Yoko Ono's Imagine Map Piece, 2003, at WAR IS OVER if you want it, MCA Sydney, Sydney, Australia, 2013 / Vista de la instalación de Imagine Map Piece, 2003, de Yoko Ono, en WAR IS OVER if you want it, MCA Sydney, Sydney, Australia, 2013IMAGENMASssv / Photograph by Alex Davies © Alex Davies

IMAGINE PEACE

Yoko Ono performing Cut Piece, 1964, Sōgetsu Art Center, Tokyo, Japan / Yoko Ono interpreta 'Cut Piece', 1964, Sōgetsu Art Center, Tokyo, Japón 

Yoko Ono performing Cut Piece, 1964, Sōgetsu Art Center, Tokyo, Japan / Yoko Ono interpreta 'Cut Piece', 1964, Sōgetsu Art Center, Tokyo, Japón Fotografía de Minoru Hirata © Yoko Ono

CUT PIECE

Yoko Ono performing Cut Piece, 1964, Sōgetsu Art Center, Tokyo, Japan / Yoko Ono interpreta Cut Piece, 1964, Sōgetsu Art Center, Tokyo, Japón

Yoko Ono performing Cut Piece, 1964, Sōgetsu Art Center, Tokyo, Japan / Yoko Ono interpreta Cut Piece, 1964, Sōgetsu Art Center, Tokyo, JapónFotografía de Minoru Hirata © Yoko Ono

Morning Beams _Riverbed

Installation view of Yoko Ono's Doors, 2011, at WAR IS OVER if you want it, MCA Sydney, Sydney, Australia, 2013 / Vista de la instalación de Doors, 2011, de Yoko Ono, en WAR IS OVER if you want it, MCA Sydney, Sídney, Australia, 2013 

Installation view of Yoko Ono's Doors, 2011, at WAR IS OVER if you want it, MCA Sydney, Sydney, Australia, 2013 / Vista de la instalación de Doors, 2011, de Yoko Ono, en WAR IS OVER if you want it, MCA Sydney, Sídney, Australia, 2013 FOTOGRAFÍA DE ALEX DAVIES © Yoko Ono

DOORS

Installation view of Yoko Ono's Doors, 2011, at WAR IS OVER if you want it, MCA Sydney, Sydney, Australia, 2013 / Vista de la instalación de Doors, 2011, de Yoko Ono, en WAR IS OVER if you want it, MCA Sydney, Sídney, Australia, 2013 

Installation view of Yoko Ono's Doors, 2011, at WAR IS OVER if you want it, MCA Sydney, Sydney, Australia, 2013 / Vista de la instalación de Doors, 2011, de Yoko Ono, en WAR IS OVER if you want it, MCA Sydney, Sídney, Australia, 2013 FOTOGRAFÍA DE ALEX DAVIES / Hirshhorn Museum and Sculpture / © Yoko Ono 

SKY TV for Washington

Yoko Ono. FLY, installation view n.b.k. Billboard on the intersection of Friedrichstrasse / Torstrasse, Berlin, 2024 / Yoko Ono. FLY, vista de la instalación n.b.k. Cartelera en la intersección de Friedrichstrasse y Torstrasse, Berlín, 2024 

Yoko Ono. FLY, installation view n.b.k. Billboard on the intersection of Friedrichstrasse / Torstrasse, Berlin, 2024 / Yoko Ono. FLY, vista de la instalación n.b.k. Cartelera en la intersección de Friedrichstrasse y Torstrasse, Berlín, 2024 Hirshhorn Museum and Sculpture G / © fOTO DE Neuer Berliner Kunstverein (n.b.k.) / Jens Ziehe, CORTESÍA DE Yoko Ono

FLY

