Estas son las obras que Yoko Ono traerá a León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Musac acogerá la muestra más extensa de Yoko Ono (Tokio, Japón, 1933) en nuestro país en la última década. En 1.700 metros cuadrados, la exposición Yoko Ono. Insound and Instructure celebra la relevancia y trascendencia de la obra de esta artista pionera del arte conceptual y participativo, el cine y la performance, música y activista por la paz mundial.

El título de la muestra tiene su origen en un concierto y exposición de Yoko Ono que tuvo lugar el 20 de julio de 1964, a las 6 de la tarde, en Yamaichi Hall de Kyoto. Ambos términos se refieren a la forma en que Yoko Ono integra sonido e instrucción en su práctica artística. El punto de partida de muchas de las obras de Ono se encuentra en las Instrucciones, obras en formato de texto que invitan al lector a imaginar, experimentar, realizar o completar la pieza. Las ideas, y no los materiales, son el principal componente de la práctica de la artista. La exposición del Musac, que podrá verse del 8 de noviembre al 17 de mayo, incluirá más de 70 piezas que, partiendo de estos conceptos, trazan un recorrido histórico por la trayectoria de Ono desde los años 60 hasta el momento actual. Yoko Ono. Insound and Instructure está comisariada por Jon Hendricks, Connor Monahan y Álvaro Rodríguez Fominaya, director del Musac.

La muestra incluye la amplia variedad de técnicas con las que ha trabajado Yoko Ono, desde la performance, el cine, la música, la instalación, la pintura o la fotografía. Entre la selección de obras realizada están algunos de sus trabajos más reconocidos, entre ellos piezas icónicas de los años 60 como Cut Piece (1964), Voice Piece for Soprano (1961) o Draw Circle Painting (1964), que requiere la participación del público para realizarse. Esta participación de la audiencia supone una de las cuestiones singulares que definen su creación. Entre las obras participativas que se podrán experimentar están A-Maze (1971), un laberinto por el que se puede transitar, o En Trance (1990), una construcción arquitectónica que sirve de preámbulo y entrada a la muestra, y que reúne las nociones de transformación y juego.

La exposición en el Musac no es solamente una ocasión única para tener acceso a las obras históricas de la artista, sino que también recoge algunos de sus proyectos más recientes, como la instalación Doors (2011) o Invisible Flags (2015), que reitera el pacifismo como una de sus preocupaciones vitales.

Películas con John Lennon

En el recorrido hay también una amplia selección de sus películas, realizadas en parte junto a John Lennon, y de las que podremos ver Rape (1968), Fly (1970/1971) o Freedom (1970).

La exposición es especialmente relevante en un momento en el que la obra de Yoko Ono está recibiendo el reconocimiento de los museos a nivel internacional por su relevancia y resonancia en nuestros días, con recientes retrospectivas en Tate Modern (Londres), la Neue Nationalgalerie (Berlín) o el Museum of Contemporay Art (MCA) en Chicago.