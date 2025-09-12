‘Queen Bee’, de Häcko Crâne, del Art Aero Rap de La Bañeza a premio en el Street Art Cities

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La obra Queen Bee, creada por el artista arandino Häcko Crâne durante la última edición en La Bañeza, ha sido reconocida por la plataforma internacional Street Art Cities como la tercera mejor obra de arte urbano del mundo en el mes de agosto de 2025.

Este reconocimiento destaca no solo el talento del artista, sino que consolida, una vez más, a nuestro festival y a La Bañeza como referentes internacionales del arte urbano. Este logro adquiere un valor especial en un año marcado por circunstancias complejas. Los graves incendios que afectaron a la comarca obligaron a cancelar gran parte de la programación prevista, incluidos conciertos y actividades, lo que supuso un duro golpe económico y logístico para el festival y para el público que esperaba una edición completa. En este contexto, la noticia del reconocimiento internacional de “Queen Bee” representa un motivo de satisfacción y un aliciente para seguir trabajando en futuras ediciones. Además de “Queen Bee”, otras tres obras de La Bañeza fueron seleccionadas para figurar entre las nominadas por Street Art Cities, destacando el talento local y la diversidad artística que caracteriza al festival. Las piezas de Dan Bonssai, Liam Bononi y Poch recibieron también un reconocimiento internacional.