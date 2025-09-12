León acoge del 18 al 20 de septiembre las XV Jornadas sobre la Catedral

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Especialistas en restauración, historia y patrimonio se darán cita del 18 al 20 de septiembre en las XV Jornadas sobre la catedral de León, que este año incorporan una mirada a la fotografía decimonónica y abordan los retos actuales de conservación de la Pulchra Leonina, con especial atención al uso de nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial.

La sede central del Colegio de Arquitectos de León acoge esta cita que organizan la Sociedad para el Fomento de la Cultura de Amigos del País de León, Sofcaple, y la Fundación Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León, Farlecil, con el patrocinio de la Junta y el Ayuntamiento, entre otras entidades.

El programa previsto incluye conferencias, mesa redondas y visitas al primer templo leonés. Esta edición rinde homenaje a Manuel Pérez Recio, deán y director del archivo catedralicio, recientemente fallecido. La inauguración y presentación del programa tendrán lugar el jueves 18, a las 19 horas y seguidamente el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de León, Manuel Valdés Fernández, pronunciará la conferencia ‘Obispos, cabildo y maestros de la catedral de León en el siglo XIII’.

Programa completo

Jueves 18 de septiembre

19:00h Inauguración

D. Javier Rivera Blanco, Director científico y D. José M. Rodríguez Montañés, Director técnico de las XV Jornadas Catedral de León, Piedras vivas. Presentación del programa.

D. Iván González Sánchez (Museo de la Catedral de León) Semblanza de D. Manuel Pérez Recio.

19:30 h Conferencia ‘Obispos, cabildo y maestros de la catedral de León en el siglo XIII’

D. Manuel Valdés Fernández. Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de León.

Viernes 19 de septiembre

10:00h Conferencia ‘La restauración de catedrales: construcciones y reconstrucciones’

D. Claudio Varagnoli, catedrático de la Universidad La Sapienza de Roma. Arquitecto y restaurador de monumentos.

11:00h Conferencia ‘La catedral de León en la Europa de las catedrales: fotografía, restauración y conocimiento en el siglo XIX’

Dña. Helena Pérez Gallardo, historiadora del arte, profesora Titular de la Universidad Complutense de Madrid y profesora visitante de la Universidad Tor Vergata de Roma.

12:00h Pausa

12:30h Conferencia ‘La Catedral de Santa María de Vitoria, 25 años “abierta por obras”’

D. Leandro Cámara Muñoz. Arquitecto. Autor Plan Director de la Catedral de Santa María de Vitoria y Director de la Oficina Técnica, Fundación Catedral Santa María.

17:00h Conferencia y visita ‘La restauración del trascoro de la Catedral de León’

Dña. Noelia Yanguas Jiménez, coordinadora del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, especialista en piedra, conservadora-restauradora en el Departamento de Materiales Pétreos del Instituto de Patrimonio Cultural de España (Mº de Cultura).

18:00h Visita ‘La Catedral de León contada a través de sus restauraciones’

Visita a la Catedral de León y breve explicación de las campañas de restauración más recientes, a cargo de D. José M. Rodríguez Montañés, historiador del Arte y gestor cultural.

Sábado 20 de septiembre

9:30h Conferencia ‘Nuevas Tecnologías e Inteligencia Artificial, al servicio del Patrimonio monumental’

D. Guillermo Ménguez Álvarez, ingeniero en Informática y en Telecomunicaciones. Responsable de Innovación de HP SCD

10:30h Conferencia ‘El mal de la piedra y la catedral de León’

D. Carlos Tejedor Barrios, restaurador de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León

11:30h Pausa

12:00h Mesa redonda ‘Autenticidad y copia en las esculturas de los monumentos históricos’

Presentación: D. Javier Rivera Blanco, catedrático de Teoría e Historia de la Arquitectura y la Restauración, Universidad de Alcalá de Henares Participantes: Javier Rivera Blanco, Guillermo Ménguez Álvarez, Noelia Yanguas Jiménez, Carlos Tejedor Barrios, Leandro Cámara Muñoz.

18:00h Conferencia ‘Canto visigótico y canto gregoriano en el Archivo de la Catedral de León’

D. Juan Carlos Asensio Palacios, profesor de Musicología. Escola Superior de Música de Cataluña