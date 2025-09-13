La catedral de las piedras vivas

Cuando todo se acabe, quedará la Catedral señalando al cielo de León, que será el último espejo. Y así lleva siendo cada vez que todo se ha acabado. Y por eso resulta eterno mirar al templo que ha vigilado la vida de los leoneses durante siglos sin caer en el desánimo o el desencanto comprensible de asistir a la decadencia de ver lo que pasa a su alrededor. Por eso, cuando estudiosos en la materia vuelven su mirada con rigor hacia la historia y patrimonio de la más maravillosa de las catedrales góticas todo parece conducir a una sinfonía social de armonía cultural. Hay en la Academia de las Artes, Letras y Ciencias de León y la Sociedad para el Fomento de la Cultura de Amigos del País de León (Sofcaple) vocación para contribuir a la potencia cultural leonesa que ha de demostrarse a través de la acción. Y ahora llega con un ciclo multidisciplinar que tiene como conexión y tema la Catedral y que va a servir para abordar aspectos desde todos los puntos de la gran postal patrimonial de León.

La Academia de las Artes, Letras y Ciencias de León y la Sociedad para el Fomento de la Cultura de Amigos del País de León son quienes organizan la XV edición de las Jornadas Catedral de León que llevan por título Piedras Vivas. En esta edición se reúnen destacados especialistas que tratarán sobre la conservación de la piedra, entre otras especialidades. Les adjuntamos el folleto donde se detallan las actividades previstas y, como podrán observar, participan los expertos más destacados en Patrimonio. En las jornadas participan el delegado territorial de la Junta de Castilla y León y representantes del Colegio Oficial de Arquitectos de León, Coal; la Cámara de la Propiedad Urbana de León; HP SCDS y Ayuntamiento de León, a los cuales la organización agradece su colaboración.

El programa reúne a destacados especialistas en restauración, historia y patrimonio, incorpora una mirada a la fotografía decimonónica y aborda los retos actuales de conservación de la Pulchra Leonina, con especial atención al uso de nuevas tecnologías e inteligencia artificial. Habrá conferencias, mesa redonda, y visitas a la Catedral. Esta edición rinde homenaje a Manuel Pérez Recio, deán y director del archivo catedralicio, recientemente fallecido.

primera j0rnada

La primera de las jornadas, el jueves, 18 de septiembre, a las 19,00 horas tendrá lugar la inauguración con Javier Rivera Blanco, director científico y José M. Rodríguez Montañés, director técnico de las XV Jornadas Catedral de León, Piedras vivas con la presentación del programa. Iván González Sánchez (Museo de la Catedral de León) ofrecerá una semblanza de Manuel Pérez Recio. A las 19.30 horas la conferencia Obispos, cabildo y maestros de la catedral de León en el siglo XIII, que pronunciará Manuel Valdés Fernández, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de León, abrirá la primera de las intervenciones.