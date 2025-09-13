Fundos y el pop art: de Warhol a Los Flechazos

Fundos es un canal de comunicación de culturas, ideas y territorios. Y abre la temporada con una exposición que se espera en León con la devoción de capital pop de España, merced a la actividad de muchos pero principalmente de la explosión pop de Los Flechazos. El asunto iba de mod (y ahí está el Purple Weekend), pero la cosa acabó siendo pop para todos los sentidos. Y el pop art el estilo que imperó aquellos años. Por eso, la exposición Todo es pop. De Europa a Estados Unidos, además de propuesta imponente revive ese espíritu que va de Warhol a Los Flechazos, de Mel Ramos a Roy Lichtenstein y demás eternidades pop. El pop art es la propuesta cultural que esta temporada expone Fundos en el Centro Cultural Fundos Fórum Salamanca. Andy Warhol, Banksy, Annie Leibovitz y Keith Haring son algunos de los más de 20 artistas que forman parte de la exposición Todo es pop. De Europa a Estados Unidos que se puede visitar del 13 de septiembre de 2025 al 11 de enero de 2026.

A finales de los años cincuenta existe un movimiento en donde la realidad se posiciona contra los dictámenes del expresionismo abstracto norteamericano y del informalismo europeo, el pop art surge como una reacción al estilo dominante y su representación en apariencia conformista, e incluso trivial, esconde una ironía y una sencillez que permiten que la sociedad se sienta totalmente identificada con este nuevo lenguaje. Por lo tanto, en este periodo conviven los tonos oscuros característicos de la abstracción, que simbolizan la tragedia de la historia, junto con los colores vivos acordes con el optimismo consumista. Estas manifestaciones occidentales dan lugar a una yuxtaposición en la que, finalmente, el pop se convierte en un movimiento cultural, no solo artístico. El resultado es una estética de la vida cotidiana, que supone una reacción revolucionaria contra las convicciones y, sobre todo, contra las restricciones de las décadas anteriores.

La exposición presenta 41 obras en las que pueden apreciarse estas características: la referencia constante a la cultura popular, ya sea mediante el tema escogido o mediante el lenguaje estético empleado; la serialización, como componente inmanente al mundo contemporáneo, en que la industria y los avances de la técnica y la tecnología introducen el factor de la rapidez y la eficacia; o la referencia a mitos contemporáneos de la política o el arte, como Marilyn Monroe o Mao Tse-Tung,que protagonizan las icónicas obras de Andy Warhol.

programación de la exposición

Durante los meses que el centro cultural alberga la exposición tendrán lugar varias actividades culturales relacionadas con la misma. A partir del 16 de octubre comenzará esta programación que consiste en tres conferencias y tres cinefórums.