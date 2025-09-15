Karol G canta en El Vaticano

Publicado por Redacción Ciudad Del Vaticano Creado: Actualizado:

Karol G llevó este sábado su ritmo y su voz a la monumental Plaza de San Pedro del Vaticano, en un insólito concierto con otros artistas por la fraternidad humana que iluminó el cielo romano con drones que tomaron la forma de obras de arte de la cristiandad y hasta del difunto papa Francisco.

La figura del papa Francisco, formada por drones.CARLOS EXPÓSITO

La artista, junto a estrellas como Andrea Bocelli, Pharrell Williams o John Legend, fue la figura más destacada de este evento que clausura la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, celebrado en Roma desde la víspera.

El recital tuvo a la imponente Basílica de San Pedro como telón de fondo ante miles de personas que abarrotaron la plaza vaticana, mientras un espectáculo de drones iluminaba el cielo con formas como la manos de Dios y Adán en los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina o el rostro sonriente de Francisco.

De este modo, este lugar, epicentro del catolicismo, se convirtió en un extraordinario escenario a cielo abierto, llenándose de música de todo tipo, desde el pop, el rap, temas sacros, góspel y hasta algo de rimo latino de mano de la 'Bichota'.

Karol G, que según fuentes de su entorno vivió con entusiasmo su exhibición en el Vaticano, apareció ante el público vestida con un elegante vestido negro con pedrería y se arrancó con su tema 'Mientras me curo del cora', de su álbum Mañana será bonito (2023). Pero más tarde regresó al escenario para emocionar junto al tenor Bocelli con el clásico Vivo por ella. Entre el público se pudo percibir las muestras de cariño hacia ella: banderas, camisetas y símbolos no solo de su país, sino de toda Latinoamérica.