Cierre del ciclo cultural de Amigos del Camino de Künig

Música y gastronomía hicieron una auténtica fiesta en la clausura del ciclo cultural de verano de la Asociación de Amigos del Camino de Künig, que tuvo lugar en el Auditorio Municipal de Benavides de Órbigo.

Tras una primera parte del acto dedicada a la gastronomía en la peregrinación, con especial referencia al chocolate y a las tierras leonesas, se cerró el ciclo con una extraordinaria intervención musical del trío Scherzo.

La alcaldesa de la villa, María Esperanza Marcos, abrió este acto de clausura destacando el significado de estos ciclos que vienen desarrollándose en la villa desde hace varios veranos, y que consisten en exposiciones y actos plenos de cultura, música e historias de peregrinación. «Como alcaldesa estoy orgullosa de estos eventos que demuestran que nuestro municipio está muy activo y vivo», dijo.

Alfredo Cabezas, empresario astorgano de una saga familiar que desde hace más de cien años se dedica a la fabricación del chocolate, explicó el origen del producto y su difusión por todo el mundo después del Decubrimiento de América. En su intervención puso de manifiesto cómo los arrieros maragatos fueron quienes al transportar el cacao por la península hicieron de Astorga y su entorno un lugar donde florecieron las industrias artesanales chocolateras.

Explicó, asimismo cómo se ha globalizado tanto el consumo del chocolate como la producción de cacao; de modo que en la actualidad ya no está el centro de producción de este en América, sino en África. Costa de Marfil y Ghana han llegado a ser los mayores productores del mundo.

También explicó como en tiempos relativamente recientes en España se utilizó el mejor cacao del mundo, pues los españoles llevaron a final del siglo XIX la planta a Guinea Ecuatorial, donde se empezó a producir un cacao extraordinario, en famosas fincas que tras la independencia de Guinea Ecuatorial se han perdido casi totalmente.

Tomás Álvarez, presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Künig, cerró el turno de intervenciones, hablando las cocinas leonesas de los siglos pasados, a la luz de las crónicas de peregrinación escritas por diversos peregrinos; complementando asimismo el análisis con referencias a otros autores de siglos pasados, desde el barón Jean-Charles Davillier, al hispanista Richard Ford o españoles como Gaspar de Jovellanos. En su presentación, hizo un recorrido por el territorio leonés, desde Sahagún a Las Herrerías, en el límite con Lugo, para ver diferentes experiencias culinarias de los viajeros. En su síntesis final, precisó que incluso en lugares y hogares humildes se apreciaba una enorme generosidad y una gran calidad de productos y guisos. Tras la intervención de los ponentes, cerró el acto el Trío Scherzo, integrado por Laura al violín, Claudia a la flauta y Noelia al piano.