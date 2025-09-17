Ai Weiwei deja en León un ‘Quixote’ de 33 millones

Lo de Ai Weiwei en el Musac fue tan acierto como acontecimiento, incluso rozando el nivel necesario al que hay que exigir al arte contemporáneo como generador de inquietud cultural y controversia. Ahora un informe desgrana algunos de esos efectos. En palabras de la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, resultó aún más sugerente el recuerdo, aunque sea hecho pasado la exposición Don Quixote, que fue lo que trajo al artista internacional disidente chino. Destacó Sancho: «Nivel de satisfacción casi de 10, respecto al público, que lo recomienda y se convierte en el mejor embajador (...). Catalizador de un vínculo duradero con el Musac (...) Dulce, inquietante, provocadora, enriquecedora, didáctica», enumeró. Y en cifras destacó un retorno de casi 20 euros por cada 1 invertido. Y también el efecto inmediato, que no es ajeno, en cuanto a la ciudad: dinamismo en la hostelería, transporte, alojamiento.

Mar Sancho, acompañada de la rectora de la Universidad de León, Nuria González y del director del Musac, Álvaro Rodríguez Fominaya, presentaron un informe elaborado por la Universidad de León y dirigido por el profesor Ramón Rueda López, en colaboración con la Universidad de Córdoba y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, sobre del impacto en la ciudad de León de la exposición Don Quixote.

La muestra tuvo lugar de noviembre de 2024 a mayo de este año y aún se recuerda. Y si se da esa circunstancia antes aludida de que la exposición fue catalizadora de un vínculo duradero con el Musac, afortunado será el que haya recibido este efecto ya con vistas a la exposición de un nombre de máximo nivel: Yoko Ono. La valoración general de la visita alcanzó una puntuación promedio de 9,31, y un 92,9% de los encuestados afirmó que tiene intención de volver al Museo.

Pero de vuelta a Ai Weiwei, el informe avala el rotundo éxito en todos los ámbitos: artístico, social, económico y de gestión cultural. Según el estudio, la muestra no solo atrajo a un público amplio y diverso, sino que generó una experiencia profundamente satisfactoria, con un impacto económico estimado en más de 33,2 millones de euros.

Uno de los datos más destacados fue la disposición del público a recomendar el museo: la afirmación «recomendaría la visita al Musac si alguien me pidiera consejo» alcanzó una puntuación de 9,41 sobre 10, lo que convierte a los visitantes en auténticos embajadores del museo. Este nivel de satisfacción refleja el poder del boca a boca como herramienta de promoción cultural y confirma que la experiencia ofrecida fue no solo enriquecedora, sino también memorable.

La exposición logró atraer a un público heterogéneo, con una representación más elevada entre las mujeres y con una fuerte presencia de personas con estudios superiores, aunque también consiguió trascender barreras sociales y educativas, atrayendo a visitantes de diversos niveles formativos. Además, el 40% de los asistentes residía en el municipio de León, lo que demuestra un sólido vínculo con la ciudad, mientras que el 60% procedía de otras partes de España, consolidando al Musac como un destino cultural de alcance autonómico y nacional.

La obra de Ai Weiwei, de fuerte carga política y social, generó emociones profundas y complejas. Términos como «agridulce», «inquietante», «provocadora» e «intrigante» fueron frecuentemente utilizados por los visitantes, lo que refleja la ambivalencia emocional característica del arte contemporáneo crítico. Al mismo tiempo, palabras como «enriquecedora», «transformadora» y «didáctica» subrayan el alto valor educativo y cultural de la experiencia, con un 9,11 en la percepción de aprendizaje adquirido durante la visita. Desde el punto de vista económico, el impacto ha sido excepcional.

Por otra parte, el Musac acoge mañana y pasado el seminario Arte Contemporáneo, Territorio y Desarrollo en el Siglo XXI: el impacto cultural y económico del Musac. Este encuentro, organizado por la Universidad de León en colaboración con el Musac, reunirá a personas expertas en gestión cultural, economía aplicada, turismo y arte contemporáneo.