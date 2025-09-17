«No bailaba flamenco pero España fue maravillosa»

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

Robert Redford llegó a España por primera vez en 1957, cuando quería ser pintor, volvió para educar a sus hijos en la cultura del país y pasó un año sabático en Mijas, tal y como relató a Efe en 2012 el actor fallecido este martes: «No bailaba flamenco, pero fue una experiencia maravillosa», dijo. «Cuando tenía 19 años vine por primera vez. Estaba estudiando una carrera, quería ser artista, y vine a España. Era 1957, estaba la Guardia Civil. Fue una experiencia maravillosa. Viajé por el país, estuve en Barcelona y luego pasé dos meses en Mallorca, donde pinté algunos cuadros», explicó Redford en Madrid para presentar su canal Sundance Channel para España. Casi una década después volvió con su mujer, Lola van Wagenen, cuando él tenía 28 años y ella 26, junto a los dos hijos que tenían entonces, Shawna y James. Con esta historiadora y activista estuvo Redford casado más de veinte años, hasta que la relación se rompió en 1985. «Unos años después me convertí en actor y formé una familia, con la que volví a Mallorca y fue en la mitad de los sesenta. Estuvimos en Alcudia, un pequeño pueblo de pescadores. Estuvo muy bien, porque quería educar a mis hijos en contacto con otras culturas», aseguraba Redford. Después de ese encuentro insular e íntimo, tuvo una crisis profesional. «No estaba seguro de si quería seguir siendo actor. Había hecho tres películas en Hollywood y me tomé un año sabático». El destino volvió a ser España. «Esta vez fuimos a Málaga, de allí a Fuengirola y de allí a Mijas y cogimos una granja en Mijas donde pasamos siete meses», concluía el mítico intérprete.