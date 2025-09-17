León vuelve a la élite de la música clásica con Órgano en la Catedral

Lo que el tiempo desunió se retoma en parte por el empeño de Elena Aguado, concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, que hace tiempo que advertía que ya trabajaba para recuperar la esencia de lo que fue emblema cultural de primer orden en la ciudad, con la Catedral de León como escenario y el órgano como identidad. El Festival Internacional de Órgano Catedral de León dejó de celebrarse a poco de que, gracias a la asociación Amigos del Órgano Catedral de León, el templo leonés contara con un instrumento de máxima calidad y nivel internacional. Cosas del destino que ahora cambian porque el Ayuntamiento de León, en colaboración con el Cabildo de la Catedral, presentó el ciclo Órgano en la Catedral que reunirá en León a ocho organistas internacionales entre el 20 de septiembre y el 7 de noviembre, y con la colaboración de la Asociación de Amigos Órgano Catedral de León. Así lo explicó la propia Elena Aguado, acompañada en la rueda de prensa del organista de la Catedral, Carlos Fernández Bollo; el deán, Florentino Alonso; y la secretaria de la asociación Amigos del Órgano Catedral de León, Marta Martínez López. Y fue esta última, que es parte fundamental de esta historia musical leonesa, la que en su intervención aludió a dos nombres clave en todo este proceso de décadas: Adolfo Gutiérrez Viejo y Samuel Rubio, sin quienes sería imposible contar cómo León se convirtió en referente europeo de la música de órgano.

Aguado se mostró satisfecha de recuperar esta cita «altamente deseada por parte de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural» tras casi una década sin celebrarse. «El Ayuntamiento de León lleva años intentando que regresara este Festival y prueba de ello es la reiterada reserva de crédito que se viene realizando cada ejercicio para que esta cita cuente con el patrocinio público y la financiación suficiente».

Por otro lado, aseguró Aguado que el objetivo del Ayuntamiento de León es que el Ciclo de Órgano Catedral de León «se convierta en un punto de referencia y una cita ineludible para los amantes de la música de órgano». También destacó la «altísima calidad del órgano de la Catedral lo que hace que sean muchos los virtuosos que desean tocar aquí».

El ciclo que comienza el 20 de septiembre con Carlos Fernández Bollo. El siguiente recital será el 26 de septiembre a cargo del italiano Simone Vebber Ita. Habrá que esperar hasta el 3 de octubre para escuchar a Pablo Márquez, también español. El 10 de octubre será el turno de Erwin Wiersinga de Países Bajos y el 17 de octubre del español Mikel Ansola. El 24 de octubre con Dariia Lytvishko (Ucrania/Alemania), el 31 de octubre con el español Esteban Landart y el 7 de noviembre, Francesca Ajossa de Italia y Países Bajos. Todos los conciertos se celebrarán en la Catedral de León a las 20.30 horas. Bajo la dirección de Carlos Fernandez Bollo, organista titular S.I. Catedral de León, el ciclo conmemora el 340 aniversario del nacimiento y el 275 de la muerte de J.S. Bach.