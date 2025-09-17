Kamikaze Helmets, en directo en El Gran Café

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Kamikaze Helmets presentan este jueves en El Gran Café (21.30 horas) su segundo álbum, un trabajo en el que mantienen su esencia pero dan un paso más allá. En esta nueva entrega, combinan temas en castellano e inglés, exploran nuevos timbres y logran un sonido más potente y bailable. El disco cuenta con la colaboración especial de Aurora García en The Dark Side of The Sun, donde su increíble voz añade una dimensión única a la canción. A lo largo del álbum, la banda transita por diversos estilos: desde sonidos electrónicos hasta influencias de la Motown, pasando por el Hard Rock más contundente y atmósferas experimentales. Todo ello convierte a Inmersión en un disco que se enriquece con cada escucha.

Además, sorprenden con su incursión en el universo beatleniano al versionar brillantemente While My Guitar Gently Weeps.