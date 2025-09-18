Martín Garzo lleva al Museo del Pop 'Habitar la belleza'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Museo del Pop de Santa Colomba de Somoza acoge el sábado y domingo, bajo el título Habitar la belleza, un encuentro en torno a la belleza de lo cotidiano. El sábado a las 13.00 horas se inaugura la exposición del fotógrafo José Ramón Vega La realidad luminosa. A las 18.00 horas, el escritor Gustavo Martín Garzo presentará la colección La belleza de..., de la editorial Eolas. A las 19.00, se proyectará Ibiza. La isla perdida de Walter Benjamin, obra de Cecilia Orueta, con la colaboración de Chema Conesa). A las 19.15, Ildefonso Rodríguez invitará a una ensoñación acerca de La belleza de los muertos. El domingo, a las 12.30, Tomás Sánchez Santiago deleitará con su prosa poética en torno a La belleza de lo pequeño. A las 13.30, sesión vermut con Avelino Fierro y Eduardo Fidalgo a los mandos de los platos de música. A las 17.30, Fierro descubrirá La belleza de caminar. A las 18.20, se proyectará The End, de Cecilia Orueta. A las 18.30, Gabriel Quindós cerrará el ciclo invitando a descubrir La belleza de viajar.