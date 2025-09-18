Diario de León

Martín Garzo lleva al Museo del Pop 'Habitar la belleza'

Cartel de la exposición 'La realidad luminosa'.

Cartel de la exposición 'La realidad luminosa'.

Redacción
León

El Museo del Pop de Santa Colomba de Somoza acoge el sábado y domingo, bajo el título Habitar la belleza, un encuentro en torno a la belleza de lo cotidiano. El sábado a las 13.00 horas se inaugura la exposición del fotógrafo José Ramón Vega La realidad luminosa. A las 18.00 horas, el escritor Gustavo Martín Garzo presentará la colección La belleza de..., de la editorial Eolas. A las 19.00, se proyectará Ibiza. La isla perdida de Walter Benjamin, obra de Cecilia Orueta, con la colaboración de Chema Conesa). A las 19.15, Ildefonso Rodríguez invitará a una ensoñación acerca de La belleza de los muertos. El domingo, a las 12.30, Tomás Sánchez Santiago deleitará con su prosa poética en torno a La belleza de lo pequeño. A las 13.30, sesión vermut con Avelino Fierro y Eduardo Fidalgo a los mandos de los platos de música. A las 17.30, Fierro descubrirá La belleza de caminar. A las 18.20, se proyectará The End, de Cecilia Orueta. A las 18.30, Gabriel Quindós cerrará el ciclo invitando a descubrir La belleza de viajar.

