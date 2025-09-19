Los otros tesoros del Banco de España

Publicado por J.A. Guerrero Madrid Creado: Actualizado:

A 35 metros de profundidad el Banco de España guarda su tesoro más preciado: 23.000 lingotes de las reservas nacionales de oro protegidos por una cámara acorazada (la Cámara del Oro) que se hizo muy popular en la serie La casa de papel. Todo lo contrario a ese lugar, de momento impenetrable, es lo que va a hacer ahora el Banco de España abriendo al público sus otros tesoros, el valioso patrimonio histórico-artístico que la institución ha acumulado a lo largo de sus casi 250 años de vida, incluidas pinturas (hay varios cuadros de Goya), esculturas, fotografías, tapices tapices o relojes, como los que el Banco ya mostró en 2023. Más de 4.000 obras.

La institución anunció ayer la puesta en marcha del programa Puertas Abiertas, una oferta de visitas comentadas gratuitas al interior del emblemático edificio de la plaza de Cibeles, en Madrid. La iniciativa, que arranca en octubre, permitirá no solo recorrer los espacios arquitectónicos más emblemáticos de su sede, como la Escalera Imperial, el Patio de Efectivo —actual Biblioteca—, el Salón de Cobradores o el Patio de Operaciones, sino también conocer otras ubicaciones que, a su valor arquitectónico o artístico, añaden el hecho de ser lugares de trabajo o de representación, como el Salón del Consejo de Gobierno o los comedores de gala. En esta primera fase no se podrá visitar todavía la blindada y secreta ‘Cámara del Oro’, pero la intención es abrirla al público a partir de 2028, han avanzado fuentes de las institución. Solo apuntar esa fecha ya genera cierta expectación habida cuenta de que en ese infranqueable búnker de puertas acorazadas, cámaras de seguridad, sensores, espejos... y hasta una trampa de agua, han entrado contadas personas... y por supuesto nadie sin autorización. El nuevo programa de visitas, que se pueden consultar y reservar en la web del Banco de España, constituye una buena oportunidad de conocer el patrimonio histórico, artístico y arquitectónico de la institución y de ver una amplia selección de las obras de arte, incluyendo los retratos que realizó Goya de los gobernadores del Banco Nacional de San Carlos (antecesor del Banco de España).